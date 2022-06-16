Новые ограничения добавила к санкциям Великобритания. В частности, в них включили патриарха Кирилла.

Российский патриарх Кирилл назвал "настоящим подвигом" убийства украинцев

Мы не устанем защищать свободу и демократию, продолжать давление на Путина, пока Украина не добьется успеха. Союзники Путина продолжают закрывать глаза на военные преступления и поддерживать его кровавое наступление,

– заявила министерша иностранных дел Великобритании Лиз Трасс.

По ее словам, ограничения нацелены на тех, кто содействует войне и виновникам этой войны, которую Путин начал в Украине. Они принесли Украине бесчисленные страдания, в частности, принудительное перемещение и усыновление детей.

Патриарх Кирилл, глава Русской православной церкви, получил попавший под санкции именно за поддержку и одобрение войны Путина.

Кто еще попал под ограничения

Санкции коснулись и других путинских приспешников. Ограничения ориентированы на военных командиров и русских торговцев орудием, которые поставляют его в Мьянму.

В частности, под ограничения также подверглась уполномоченная по правам ребенка России Мария Львова-Белова. Ее обвиняют в том, что она позволила насильственно увезти две тысячи незащищенных детей из Луганской и Донецкой областей и организовать новую политику, направленную на содействие их принудительному усыновлению в России.

Ввели санкции против депутата Московской городской думы, члена политической элиты Путина Сергея Савостянова за публичную поддержку войны в Украине.

Также под ограничения попал Алексей Исайкин, президент и член правления группы "Волга-Днепр". Эта российская транспортная компания осуществляет значительные авиаперевозки, с которой правительство России заключило контракт на создание воздушных мостов, перевозящих важные грузы.

Санкции также распространились на четырех военных полковников 64-й отдельной мотострелковой бригады. Военные этого подразделения убивали, изнасиловали и пытали мирных жителей Бучи.

Под ограничения попали члены так называемого Комитета спасения за мир и порядок – организации, которая сотрудничает с российской армией для поддержки оккупации Херсонской области.

Агрессия Путина выходит за пределы Украины

В Великобритании отметили, что Путин производит агрессивные действия не только в Украине. Российский экспорт разжигает конфликты по всему миру.

Именно поэтому новые санкции затрагивают организации, отвечающие за поставку деталей для самолетов вооруженным силам Мьянмы.

Эти новые санкции будут ограничивать военную хунту Мьянмы, в значительной степени зависящую от российских авиационных ресурсов. Это отрежет Путина от получения прибыли от продаж, финансирующих его военную машину.

Санкции против России

Мир продолжает вводить новые и новые санкции против агрессора в надежде остановить российскую военную машину. Недавно ЕС одобрил шестой, самый болезненный пока санкционный пакет. Он предполагает частичное нефтяное эмбарго на русские носители. Эксперты сообщали, что санкции Запада затронули около 9 из 10 компаний в России. Часть этих компаний вынуждена была полностью остановить свою деятельность.

Канада также объявляла о введении санкций против России. Речь идет о запрете на предоставление ряда услуг для российской нефтегазовой и химической промышленности. Эти ограничения запретили экспорт 28 услуг, крайне необходимых для функционирования нефтяной, газовой и химической промышленности, включая технические, управленческие, бухгалтерские и рекламные услуги.

А к санкциям ЕС против России присоединилась и Черногория . В санкционные списки попали депутаты российской Госдумы, а также работники путинской администрации. СМИ сообщали, что в перечне – 34 гражданина России, активы которых арестовали. В списке есть Алексей Громов, которого называют куратором кремлевской пропаганды.

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