Нові обмеження додала до санкцій Велика Британія. Зокрема, до них включили патріарха Кирила.

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Ми не втомимося захищати свободу та демократію, продовжувати тиск на Путіна, поки Україна не досягне успіху. Союзники Путіна продовжують закривати очі на воєнні злочини та підтримувати його кривавий наступ,

– заявила міністерка закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс.

За її словами, обмеження націлені на тих, хто сприяє війні та на винуватців цієї війни, яку Путін розпочав в Україні. Вони принесли Україні незліченні страждання, зокрема примусове переміщення та усиновлення дітей.

Патріарх Кирил, глава Російської православної церкви, отримав потрапив під санкції саме за підтримку і схвалення війни Путіна.

Хто ще потрапив під обмеження

Санкції торкнулись й інших путінських поплічників. Обмеження спрямовані на військових командирів і російських торговців зброєю, які постачають її до М'янми.

Зокрема, під обмеження також потрапила уповноважена з прав дитини Росії Марія Львова-Бєлова. Її звинувачують у тому, що вона дозволила насильно вивезти дві тисячі незахищених дітей з Луганської та Донецької областей та організувати нову політику, спрямовану на сприяння їх примусовому усиновленню в Росії.

Ввели санкції й проти депутата Московської міської думи, члена політичної еліти Путіна Сергія Савостянова за публічну підтримку війни в Україні.

Також під обмеження потрапив Олексій Ісайкін, президент і член правління групи "Волга-Дніпро". Ця російська транспортна компанія здійснює значні авіаперевезення, з якою уряд Росії уклав контракт на створення повітряних мостів, які перевозять важливі вантажі.

Санкції також поширились на чотирьох військових полковників 64-ї окремої мотострілецької бригади. Військові цього підрозділу вбивали, ґвалтували та катували мирних жителів Бучі.

Під обмеження потрапили члени так званого "Комітету порятунку за мир і порядок" – організації, яка співпрацює з російською армією для підтримки окупації Херсонської області.

Агресія Путіна виходить за межі України

У Великій Британії зазначили, що Путін провадить агресивні дії не лише в Україні. Російський експорт розпалює конфлікти по всьому світу.

Саме тому нові санкції зачіпають організації, відповідальні за постачання деталей для літаків збройним силам М'янми.

Ці нові санкції обмежуватимуть військову хунту М’янми, яка в значній мірі залежить від російських авіаційних ресурсів. Це відріже Путіна від отримання прибутку від продажів, які фінансують його військову машину.

Санкції проти Росії

Світ продовжує вводити нові й нові санкції проти агресора, сподіваючись зупинити російську воєнну машину. Нещодавно ЄС схвалив шостий, найболючіший поки санкційний пакет. Він передбачає часткове нафтове ембарго на російські носії. Експерти повідомляли, що санкції Заходу торкнулися майже 9 з 10 компаній у Росії. Частина цих компаній була змушена повністю зупинити свою діяльність.

Канада також оголошувала про введення санкцій проти Росії. Мова про заборону на надання низки послуг для російської нафтогазової та хімічної промисловості. Ці обмеження заборонили експорт 28 послуг, які вкрай необхідні для функціонування нафтової, газової та хімічної промисловості, включаючи технічні, управлінські, бухгалтерські та рекламні послуги.

А до санкцій ЄС проти Росії приєдналась і Чорногорія. У санкційні списки потрапили депутати російської Держдуми, а також працівники путінської адміністрації. ЗМІ повідомляли, що у переліку – 34 громадяни Росії, активи яких арештували. У списку є Олексій Громов, якого називають "куратором кремлівської пропаганди".

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