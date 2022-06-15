По сообщению черногорских СМИ, в перечне – 34 гражданина России, активы которых арестовали. В списке есть Алексей Громов, которого называют куратором кремлевской пропаганды.

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Кто попал в списки

Арестовали активы депутатов от "Единой России", КПРФ, ЛДПР и "Справедливой России". Упоминается и имя Сергея Иванова, являющегося членом Совбеза России. Что касается Громова, то он, вероятно, курирует кремлевскую пропаганду и информационную политику – в частности через государственные телеканалы.

СМИ пишут, что перечень – не окончательный и в него могут вносить коррективы. Вся арестованная недвижимость россиян расположена в таких городах как Херцег-Новый, Будва и Жабляк.

Россияне могут регистрировать имущество через подставные компании

Не исключено, что имуществом – недвижимостью, яхтами и компаниями – россияне владеют через подставные компании. Об этом сообщил директор исследовательского центра MANS Деян Миловац. Это должно стать объектом расследования того, кто позволил подозрительному капиталу войти в Черногорию.

Кто попал под санкции в Черногории / Скриншот Vjesti

Что известно об Алексее Громове

62-летний Громов еще с 2012 года занимает должность первого заместителя главы администрации президента России. Он – выпускник исторического факультета Московского госуниверситета, еще во время учебы был комиссаром комсомольского оперотряда.

Громов начал карьеру в МИДе СССР, а затем продолжил – в МИДе России. В 90-х годах работал консулом в Братиславе, а затем советником посольства. С 1996 стал руководителем пресс-службы Бориса Ельцина. С 2000 – руководитель пресс-службы Путина. С 2008 года работает в администрации президента – сначала заместителем, а затем первым заместителем председателя.

Обратите внимание! Еще с 2000-х годов Громов находится в совете директоров пропагандистского "Первого канала".

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Позиция Черногории по поводу войны России в Украине

Черногорские СМИ сообщали, что страна предоставит Украине дополнительную военную помощь.

Речь идет об оборонном вооружении.

Также Черногория была одной из стран, закрывших воздушное пространство для самолета Сергея Лаврова во время его визита в Сербию.

Еще в начале мая новое черногорское правительство пообещало присоединиться ко всем санкционным пакетам ЕС.

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