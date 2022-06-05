Перед этим президент Сербии Александр Вучич публично заявил, что дело с визитом Лаврова в Белград осложнилось.

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Премьер-министр Ана Брнабич тоже говорила о трудностях с приездом россиянина. Она добавила, что логистикой его поездки занимается президент Сербии.

Зачем Лавров летит в Сербию

В российском МИДе сообщили, что Лавров будет находиться в Белграде 6 и 7 июня. Он должен встретиться с президентом Сербии Вучичем, министром иностранных дел Николаем Селаковичем, спикером парламента Ивицей Дачичем и Патриархом СПЦ Порфирием. Также Лавров должен встретиться с послом России.

Цель визита не объявляли.

Какие у Сербии отношения с Россией

Сербия заявляет, что не меняет курс на вступление в Евросоюз. Несмотря на это, президент говорит, что хочет сохранять "дружеские отношения" с Россией . В апреле Путин звонил Вучичу, чтобы поздравить его с победой на выборах. Кстати, тогда они говорили о войне, которую Россия начала против Украины.

Однако 21 мая Сербия неожиданно присоединилась к санкциям ЕС против Беларуси за войну. При этом на Россию государство так и не наложило санкций. Единственное – в марте Сербия стала одной из стран, которые поддержали продление срока действия санкции против президента-беглеца Виктора Януковича.

30 мая Вучич снова говорил с Путиным телефоном. В этот раз президент Сербии договорился с главой государства-агрессорки о газе по выгодной цене. Соглашение собираются подписать на 3 года. По словам Вучича, цены будут в 10 – 12 раз меньше, чем в Европе.

К слову, из-за санкций ЕС Сербия останется без российской нефти. Страна лишится возможности поставлять нефть через Адриатический нефтепровод.

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