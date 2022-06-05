Перед цим президент Сербії Александр Вучич публічно заявив, що справа із візитом Лаврова до Белграда ускладнилася.

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Прем'єр-міністерка Ана Брнабіч теж говорила про труднощі із приїздом росіянина. Вона додала, що логістикою його поїздки займається президент Сербії.

Для чого Лавров летить у Сербію

У російському МЗС повідомили, що Лавров перебуватиме в Белграді 6 і 7 червня. Він має зустрітись з президентом Сербії Вучичем, міністром закордонних справ Ніколою Селаковичем, спікером парламенту Івіцей Дачичем і Патріархом СПЦ Порфірієм. Також Лавров має зустрітись із послом Росії.

Мету візиту не оголошували.

Які у Сербії стосунки з Росією

Сербія заявляє, що не змінює курс на вступ до Євросоюзу. Попри це, президент каже, що хоче зберігати "дружні стосунки" з Росією. У квітня Путін дзвонив до Вучича, аби привітати його з перемогою на виборах. До речі, тоді вони говорили і про війну, яку Росія почала проти України.

Однак 21 травня Сербія несподівано долучилася до санкцій ЄС проти Білорусі за війну. При цьому на Росію держава так і не наклала санкцій. Єдине – у березні Сербія стала однією з країн, які підтримали продовження терміну дії санкції проти президента-втікача Віктора Януковича.

30 травня Вучич знову говорив з Путіним телефоном. Цього разу президент Сербії домовився з главою держави-агресорки про газ за вигідною ціною. Угоду збираються підписати на 3 роки. За словами Вучича, ціни будуть у 10 – 12 разів менші, ніж в Європі.

До слова, через санкції ЄС Сербія залишиться без російської нафти. Країна втратить можливість постачати нафту через Адріатичний нафтопровід.

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