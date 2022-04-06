Шлях Сербії

Така заява з'явилась пресслужбі Александра Вучича після його розмови з диктатором РФ Володимиром Путіним. Там зазначили, що Путін подзвонив до Вучича, щоб привітати з перемогою на виборах.

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Вучич подякував за привітання та зазначив, що Республіка Сербія й надалі проводитиме політику європейського шляху, зберігаючи щирі та традиційні дружні відносини з Російською Федерацією,

– йдеться в повідомленні пресслужби.

Про що говорили президенти

Зазначається, що глави держав проаналізували економічну ситуацію та двосторонні відносини у сфері енергетики та торгівлі, які збільшилися у 2021 році та за перші два місяці 2022 року.

Вучич поскаржився Путіну на труднощі при імпорті сирої нафти, і "висловив впевненість, що керівництво "Газпромнафти" та Республіки Сербія, а також партнери з ЄС знайдуть вихід із такої ситуації".

31 травня цього року закінчується довгостроковий газовий контракт Сербії, і необхідно в найкоротший термін почати переговори щодо ціни, кількості та інших умов закупівлі

– зазначили в пресслужбі Вучича.

Також зазначається. що вони обговорили війну в Україні, а Вучич висловив що вона завершиться якнайшвидше.

Зазначимо, що проросійський Вучич зміг перемогти в першому турі. Його партія також набрала найбільше голосів. На думку експертів, головним результатом цих виборів є абсолютна перемога національно-правих сил, які виступають проти євроінтеграційних процесів й за розширення співпраці з Росією.