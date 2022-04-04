Проросійський президент Вучич переміг

Про це повідомляє видання з посиланням Державну виборчу комісію Сербії після підрахунку 91,8% бюлетенів. Крім того, перемогу отримали й правляча партія Александра Вучича.

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В комісії зазначили, що вона Сербська прогресивна партія набрала 43,2% голосів. Вона матиме 121 з-поміж 250 місць в парламенті.

Скільки набрала опозиція

Кандидат у президенти від опозиції Здравко Понош, генерал армії у відставці, набрав 18%, а його альянс "Єдність заради перемоги" - 13,3%. Соціалістична партія Сербії, давній партнер із коаліції Вучича, посіла третє місце з 11,6%.

На виборах проголосувало 58,6% від загальної кількості зареєстрованих виборців. Загалом до парламенту увійшли представники 12 партій і коаліцій, в тому числі представники угорської, албанської й босняцької нацменшин.

Програш євроінтеграції

На думку експертів, головним результатом цих виборів є абсолютна перемога національно-правих сил, які виступають проти євроінтеграційних процесів й за розширення співпраці з Росією.