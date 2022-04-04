Пророссийский президент Вучич победил

Об этом сообщает издание со ссылкой на Государственную избирательную комиссию Сербии после подсчета 91,8% бюллетеней. Кроме того, победу одержала и правящая партия Александра Вучича.

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В комиссии отметили, что она набрала 43,2% голосов. У нее будет 121 из 250 мест в парламенте.

Сколько набрала оппозиция

Кандидат в президенты от оппозиции Здравко Понош, генерал армии в отставке, набрал 18%, а его альянс "Единство ради победы" – 13,3%. Социалистическая партия Сербии, давний партнер по коалиции Вучича, заняла третье место с 11,6%.

На выборах проголосовало 58,6% от общего количества зарегистрированных избирателей. Всего в парламент вошли представители 12 партий и коалиций, в том числе представители венгерского, албанского и босняцкого нацменьшинств.

Проигрыш евроинтеграции

По мнению экспертов, главным результатом этих выборов является абсолютная победа национально-правых сил, которые выступают против евроинтеграционных процессов и за расширение сотрудничества с Россией.