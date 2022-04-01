Информация о таком циничном вандализме фигуры великого украинского писателя появилась в сербских СМИ 1 апреля. Отмечается, что ранее символ российских оккупантов уже находили возле памятника Шевченко в городе Нови-Сад, в частности, на территории кампуса местного университета и под доской с названием улицы Зорана Джиндича.

Читайте также Логотип Z, который используют российские войска – нацистский

Посольство Украины в Белграде призвало власти Сербии убрать со всех публичных мест символ "Z", ведь он символизирует враждебное отношение к украинцам.

Вандалы нарисовали рашистский символ на памятнике Тарасу Шевченко в Сербии / Фото Beta / Dinko Gruhonjić

К слову, позиция Сербии по поводу полномасштабной войны России против Украины давно неоднозначна. Из-за пропутинских настроений действующих властей страны президент Сербии ранее отказался осудить признание Россией "независимости" так называемых "Л/ДНР".

Напомним, что ранее заместитель главы Минобороны Украины Маркиян Лубкивский обратился к сербам, у которых пророссийские взгляды. Он призвал их встать на сторону Украины так, как Украина приняла сторону Сербии в 1999 году.

К теме – Мировые бренды отказываются от буквы Z в своих логотипах: смотрите видео