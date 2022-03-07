Нацисты использовали знак Z в концлагерях

На колоннах российской техники украинцы сразу заметили опознавательный знак Z. Оказалось, что этот символ имеет нацистские корни, сообщает 24 канал.

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Журналист Сергей Лещенко заявил, что украинские спецслужбы установили, что опознавательный логотип Z происходит из нацистских властей.

Этим знаком обозначались специальные помещения на территории нацистских концлагерей. Помещение для уничтожения евреев,

– сказал Лещенко.

Нацистская Германия во главе с Адольфом Гитлером совершала геноцид евреев. Теперь же геноцид украинцев пытается совершить глава РФ Владимир Путин.