Географию не осилили, как и Киев за три дня

В рамках слова народа о дне независимости России от СССР, который там продолжают праздновать, пытаясь воссоздать этот же СССР. И звучит она так.

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Что поскольку Екатерина Вторая именовалась Царицей Херсонеса Таврического, то Россия сейчас имеет полное право аннексировать Херсон и Херсонскую область, Мелитополь, Бердянск и другие украинские города и путем забавного "референдума" под оккупацией (Гитлер скромно плачет со стороны) присоединять их к России.

В общем, Петру Первому Кремлю показалось мало, на помощь призывали и дух императрицы Екатерины Второй. Решили, что если верстать империю, то на полную. Чего уж стесняться. Они, конечно, там в Кремле не только великие историки, но и географы. Которым не мешало бы изучить разницу между Херсоном и Херсонесом.

На кого еще откроется кремлевская пасть

Но здесь другое. У этой Екатерины Второй было много титулов. Конечно, называлась она царицей Киевской и княгиней Черниговской, но это после 24 февраля уже мало кого напугает в Киеве и Чернигове.

Но ведь было еще и другое. Екатерина Вторая именовала себя императрицей Болгарской, владычицей грузинских царей, княгиней Эстляндской и Лифляндской.

Болгария, Эстония и Латвия, конечно, в НАТО, но кто готов сейчас поставить на то, что в развитии имперской болезни это перестанет быть аргументом? Ведь возвращают свое, исконное… А если вспомнить визиты русских войск в Париж, Варшаву и Берлин, то пространство для фантазии расширяется.

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Скалка размером с бревно в глаза недоимперии.

Одно сложно понять. Кремль все кричит и кричит о своем извечном русском пути и о том, что над Украиной нависло внешнее управление. Оставим в стороне и тот факт, что для Кремля любое управление Украиной извне Кремля, даже из Киева, считается внешним.

Но как быть с Петром Первым, занимавшимся евроинтеграцией отсталой азиатской империи? И как здесь быть с Екатериной, которая была немкой и на русском языке говорила с трудом? Как должны работать ссылки в великую империю на фоне такого возмутительного внешнего управления и борьбы пропагандистов с ними сейчас? Впрочем, вопрос риторический.

И кремлевская шизофрения не поддается анализу. Так что вся надежда на ВСУ. Именно они должны продемонстрировать Кремлю свое веское слово в этом историческом диспуте об украинском городе Херсоне.

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