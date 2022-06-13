Две причины украинского завтра

Среди ряда причин и ВСУ, конечно, есть две, которые гарантируют Украине победу в войне с российскими оккупантами.

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1) За нами правда. Этого иногда бывает недостаточно, как было недостаточно 100 лет назад, когда Украинская Народная Республика боролась с большевистскими захватчиками за свою независимость. Но на этот раз время пришло, люди узнали правду и, попробовав независимость с 1991 года, уже не согласятся на меньшее. Обратно отмотать не получится. Тем более россиянам, которые и сам себе помочь не смогли.

На этой планете было всякое, но в итоге через 100 или 1000 лет правда всегда побеждает. Это просто как суть вещей. Есть украинцы, они здесь давно живут, и у них будет свое собственное независимое государство. Ибо это правда, с которой ничего другого нельзя сделать в контексте вечности. Можно отложить, можно помешать, можно подавить драгунами, уланами, гусарами, конармиями, КГБ и остальным имперским и неоимперским хламом, но не получится уничтожить.

2) Наша свобода стала парадоксом культуры. А это уже финальная точка в необратимости процесса.

Эта невероятно жестокая, циничная и несправедливая война затронула экзистенцию украинцев и других народов. Она прострелила в архетипы. Теперь живая вода бьет ключом из ктонических источников и человеческой руке этого потока не остановить.

Победа настоящего

Приспособленчество, филистерство, графоманство, неполноценность, серость, нищета, конъюнктурность, шароварство – все это околокультурное лохмотье, которое десятилетиями делало вид, что оно и есть наша настоящая культура, выцветает, чахнет и погибает в сиянии дел.

Настоящее было и раньше, но сорняк заслонял, забивал ее, а имперские садоводы с чужой соседской почвы тоже повадились к нам пропалывать и пересаживать себе лучшее. Теперь честное, талантливое и прекрасное проторяет и побеждает. Убеждает и очаровывает. Освобождает и манифестирует правду и свободу Украины. Имперцев гонят в шею.

Мы сейчас имеем начало своего ренессанса в культуре, но в один весенний день поймем, что живем в золотую эру, где художники и художницы, мыслители и мыслительницы будут обращаться к Котляревскому, Шевченко и Украинки не как к идолам, а как к добрым друзьям-собеседников.

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Нас услышат и увидят миллионы

Мы вдохновим миллионы других людей мира. Вот увидите, все честное, человечное и порядочное даже в русской культуре (в ее не отравленной имперством части) восстанет на нашей стороне. Художники десятков народов почувствуют, что не могут не творить о нас, об этой правде, об этой драме, о своем отражении у нас.

А правду, вооруженную искусством, невозможно победить. Культура, твердо говорящая правду во все свои голоса, невозможно остановить или запретить.

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Перефразируя слова современного нашего философа Владимира Волковского – все большие менестрели будут петь нашу победу. Первые уже начали пение, и этим сделают ее более прекрасной, ожидаемой и быстрой.

Однако в каждом пророчестве есть свое "но". Такова дань заглядыванию за циферблат онтологии. Победа над двуглавым зомби-курице-драконом – это еще не конец. Дальше нам придется победить себя. Засучить рукава, прополоть сорняки своих нив, выжечь из себя скверну, малодушие, испорченность. Не съежиться и не обалдеть в лучах самой искренней и яркой славы. Отстроить материю и наконец-то упорядочить дух.

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