Главное оружие украинцев
Я расскажу, как украинцы побеждают без ненависти. Как говорил наш украинский кошевой Запорожской Сечи Иван Сирко: "Украинцы побеждают большой любовью и острой саблей".
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Иван Сирко еще во времена Сечи озвучил формулу украинских побед / Фото "ДніпроКультура"
То есть у него статистика боевых успехов несравненно лучше, чем у любой существовавшей армии. Лучше, чем у Наполеона, в разы. И это очень эталонный человек у нас.
Поэтому побеждают любовью к своей стране и острой саблей. Врагов мы не ненавидим. Украинцы уничтожают врага, даже не ненавидя его. А так, как делают свою работу по отношению к людям, которые с мечом к нам пришли и должны погибнуть от меча.
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