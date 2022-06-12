Главное оружие украинцев

Я расскажу, как украинцы побеждают без ненависти. Как говорил наш украинский кошевой Запорожской Сечи Иван Сирко: "Украинцы побеждают большой любовью и острой саблей".

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Этот Иван Сирко, кстати, – это очень известный наш кошевой. Документально зафиксировано его 55 побед и всего три сражения, которые можно назвать поражениями.



Иван Сирко еще во времена Сечи озвучил формулу украинских побед / Фото "ДніпроКультура"

То есть у него статистика боевых успехов несравненно лучше, чем у любой существовавшей армии. Лучше, чем у Наполеона, в разы. И это очень эталонный человек у нас.

Поэтому побеждают любовью к своей стране и острой саблей. Врагов мы не ненавидим. Украинцы уничтожают врага, даже не ненавидя его. А так, как делают свою работу по отношению к людям, которые с мечом к нам пришли и должны погибнуть от меча.

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