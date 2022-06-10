Как русское высасывает жизнь из украинского

Вы задумывались, почему некоторые русскоговорящие украинцы неадекватно реагируют на призывы кенселить оккупационную русскую культуру в Украине?

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Уже сказано и написано о культурной оккупации целые тома. Но все равно находятся люди, которые будут с пеной у рта доказывать, что вот они русскоязычные, а Путина не поддерживают. И будто бы это его личное достижение является достаточным основанием не лишать украинцев Пушкина, Булгакова, Бродского. Ведь большая культура. Я не издеался, когда написал о достижениях.

Это действительно достижение того, что русскоязычный человек является патриотом Украины. Русскоязычные патриоты смогли победить враждебный культурный код и... не понимают, что их достижение по силам далеко не всем! Ибо на одного русскоязычного украинского патриота найдется один русскоязычный фанат "русского мира" и двое "не фсьо так однозначна!".

Русская культура максимально не толерантна другим культурам и максимально заточена на изоляционизм. Поэтому некоторые русскоговорящие украинцы крайне резко реагируют на попытки вытащить их из культурного ига. Они настолько глубоко удивлены русской культурой, что отождествляют с ней свою личность.

То есть на уровне их восприятия атака на русскую культуру тождественна атаке на них персонально. Когда говорят о вреде русской культуры, такие люди воспринимают это как личное оскорбление и обесценивание их личного вклада в победу над рашизмом.

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О чем следует помнить русскоязычным патриотам Украины

1. Украиноязычные ценят вклад русскоязычных в борьбу с агрессором. Мы никогда не делили и не делим украинцев по языковому признаку. Русскоязычным патриотам Украины уважение еще больше, чем украиноязычным. Потому что легко быть патриотом во Львове и гораздо сложнее в Донецке или Крыму.

2. Ваше увлечение русской культурой – это не ваша вина, а ваша беда. Вы не могли выбирать среду, в которой росли и свои культурные коды. Никто в здравом уме не обвиняет вас в русскоязычности.

3. Если вы солдат ВСУ, волонтер, просто активный гражданин, работающий и приближающий нашу победу, вы не стали хуже из-за того, что говорите по-русски. Но вы станете лучше, когда перейдете с языка оккупанта на свой родной язык.

4. Да, ваш родной язык украинский. Ваши предки в Харьковской, Черниговской, Одесской областях, на Донбассе, в Крыму говорили по-украински. Российские оккупанты забрали у них язык предков. Миллионы украинцев, в том числе ваши деды и родители, превратились в "русских", потому что "какая разница".

5. Ваши русскоязычные дети необязательно вырастут патриотами Украины, потому что вы сами патриоты. Детей воспитывают не родители, а среда. Русский язык толкает их в информационное пространство оккупанта. Какими они выйдут из того информационного пространства, сейчас никто не знает.

6. Переход на украинский – это не отказ от своей идентичности, а возвращение своей подлинной идентичности себе. Возвращение украденного, оскверненного и попранного культурного кода нашего народа в вашу личную жизнь.

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Сейчас я наблюдаю за расцветом украинской культуры, и он напоминает мне кусты винограда в саду. Годами они сидели в земле и почти не росли, но вот пройдена какая-то критическая точка – и они поперли так, что не успеваю подвязывать. Так и наша культура.

Оказалось, она не хуторянская, как деситилетиями врали пушкинисты, а мейнстримная. Украинцы за 20 лет, как участвуют, выиграли больше Евровидений, чем любая европейская страна – целых три!

Оккупанты записывают ролики в тик-ток, где весело танцуют под песню, в которой воспета их смерть. Вот что такое большая украинская культура, которой дали простор для развития!

Умножайте украинскую культуру. Уничтожайте культуру оккупанта. Это будет ваш вклад в стратегическую победу в культурной войне с оккупантами, которая продлится десятки, если не сотни лет.

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