ВСУ не дают поводов для "зрады"

И дальше добавляют, что в основе такой линии поведения Украины политические расчеты – удерживая Северодонецк, не давать московитам доказательств успешности ведения войны путем выхода на админграницу Луганской области.

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Ну, во-первых, следует начать с того, что политика – основа, а ведение боевых действий – уже производное от политики. От этого не уйдешь, и это – реалии.

Во-вторых, когда враг прорвался из Попасной и начал угрожать с фланга коммуникациям Северодонецкого выступления (дорога Бахмут – Лисичанск) на фоне предыдущего алярма "Ааааа! Все пропало", украинское командование показало, что ситуацию контролирует – были введены резервы, которые стабилизировали ситуацию и сохранили дорогу жизни.

Это тема способности нашего командования здорово оценивать ситуацию и иметь под рукой дополнительные силы для реагирования.

Врага загоняют насмерть

Третье. Да, оборона выступления – это риск с одной стороны, а с другой – возможность. Возможность выматывать противника, понимая, что именно на Северодонецкое выступление враг по политическим расчетам будет бросать максимум сил. При этом возможные пути выдвижения и применения вражеских сил нашему командованию известны. То есть эффекта неожиданности – ноль.

Актуальное Нитье и поиски "зрады" в условиях этой войны не работают

К тому же, не сомневаюсь, что, если будут требовать обставить, мы отойдем с боем, закрепимся на новых рубежах и сократим линию фронта.

С. И. Напоминаю, что так же как и к любым другим размышлениям с тыла и к этим должны относиться с большой долей скепсиса.

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