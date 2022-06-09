Ветошь, несущая смерть
Уже не первый день наблюдаю, как именно Х-22 применяют по объектам в Донецкой и Харьковской области, запуская их из российского воздушного пространства.
Советуем Не HIMARSом единым: друзья Украины приготовили для оккупантов еще один адский "сюрприз"
Поскольку Х-22 запускались с самолетов Ту-22М3 или из воздушного пространства временно оккупированного полуострова Крым или с российской территории, им нужно было в Одессу и область преодолевать сотни километров. И очень часто у ракет, даже условно пригодных к применению, происходило то, что было известно еще с советских времен – отказывала топливная система.
К теме Почему путинская орда так осатанело ровняет Донбасс с землей
Устаревшие технологии не останавливают убийц
В сущности, энное количество ракет Х-22 просто упало в Черное море, потому что у них во время полета отказывала топливная система.
И сейчас я вижу ситуацию, когда российские оккупанты применяют ракеты Х-22 не на их расстояниях (согласно тактико-техническим характеристикам – до 600 километров), а гораздо меньшие – средние и даже малые, обстреливая регионы Украины, максимально приближенные к российскому воздушному пространству, чтобы вероятность отказа топливной системы была ниже. Жалкое убожество. Иначе я и назвать не могу.
Достойно внимания – оккупанты снова цинично обстреляли Харьков ракетами: смотрите видео