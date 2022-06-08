Реалии "освободителей" от нормальной жизни

Вот читаю, что в Новосибирске изношенность троллейбусов составляет почти 100%. И тут же вспоминаю, как за последние годы перед войной новые троллейбусы выходили на маршруты в Славянске, Северодонецке, Бахмуте.

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Новосибирск – это третий по величине город России. Который в 10 – 15 больше Бахмута, Славянска и Северодонецка. Мягко говоря, не самые богатые и развитые украинские города. Но даже у них троллейбусный парк обновляли.

Отомстили за собственное прозябание кровавой бойней

И вот вместо того, чтобы купить своим городам новые современные троллейбусы и трамваи, сошедшие с ума российские людоеды решили потратить деньги на позорную бойню в Украине.

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Неслучайно они так осатанело уничтожают Мариуполь и Северодонецк. Не могут выдержать, что в Украине эти города жили лучше не только клоаки под названием псевдореспублики, но даже российских городов-миллионников. Какие же феноменальные твари. Никак не перестану удивляться.

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