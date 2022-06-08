Каждый из нас ресурс

Кто больше, кто меньше. Но каждый из нас носитель этого ресурса. Каждому из нас "отмерена" его доля. Однако у каждого из нас свой ресурс по размеру и мощности.

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Выиграть войну, победить врага, превосходящего по количеству и вооружению, можно только благодаря высокой эффективности. Во всем. Это тогда, когда ресурс задействован на 100 процентов и подчинен одной цели. Когда каждый человек делает с отдачей на все сто и больше то, что у него лучше всего получается. Там, где он наиболее эффективный. И когда каждый выкладывается на 100%, совместный ресурс побеждает.

У каждого из нас свое условное ведро ресурса. У кого-то 12 литров, у кого-то 10, у кого-то 3. Ну, так бог наделил. У кого-то 50. Но больше, чем есть, его нет и взять негде. Сюда входят все внутренние, психологические, ментальные, эмоциональные, душевные силы, присущие конкретному человеку. Стойкость, разум, сосредоточенность, реакция, принятие решений в условиях сверхчеловеческого стресса – это все дает нам наш внутренний ресурс.

Как это работает

Когда в первые дни и недели, когда было тяжело, непонятно и тревожно, я, кроме того что делал все, что мог вокруг Харькова, частично тратил свой ресурс на социальные сети. Писал, успокаивал, с кем-то общался. Потом все это началось сводиться просто к информированию на моих страницах.

У меня не хватает ресурса/времени/сил на комментарии и споры. Поэтому часто я удаляю комментарии, которые несут в потенциале срач, и баню комментаторов.

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Мне не интересны срачи. Мне не интересно отношение ко мне или к тому, что я написал. Не нравится – не читай. Если сам не можешь пройти, я забаню. Потому что у меня очень и очень ограниченный ресурс. Я не могу его тратить на то, чтобы кому-то доказывать или разжевывать.

Если я буду тратить свой ресурс на бред в комментариях, я тупо не смогу сделать что-нибудь полезное и важное. Всё очень просто. Есть ведро ресурса. Либо я все ведро использую на полезное дело со 100% отдачей, либо я разливаю на 10 или 100 дел, не имеющих отношения к самому важному – работе на победу.

Всё очень и очень просто. Неоткуда взять больше, чем есть. Все внутренние ресурсы задействованы. Мы считали, что начали уставать за 8 лет, но это только так казалось. Потому что о настоящей усталости мы узнали за последние 3 месяца. Как и о войне.

К чему я так долго все это подвожу? Просто чтобы было понятно на конкретном примере, о чем пойдет речь дальше.

Весь свой ресурс я отдаю для того, чтобы увеличить ресурс людей, которые сейчас уничтожают врага. Которые принимают сотни, тысячи решений каждый день. Я делаю все что могу для того, чтобы, кроме помощи материальными вещами, разгрузить головы людей, которые прямо сейчас погружены в войну на 100%. Если мне удается снять хотя бы какой-то головняк с командира роты или комбата, комбрига, командующего группировкой, это значит, что я высвободил им их ресурс, который нужен для принятия верных решений. Потому что уставший и изможденный человек чаще ошибается.

Моя задача – отдать весь свой ресурс, чтобы сэкономить малую каплю у тех, от кого зависят судьбоносные военные решения по обороне страны.

Подковерные игры начались

Сейчас все военные пашут на грани и за гранью. Цена ответственности и ошибки – Украина. Очень просто. Мы удержали и удерживаем нашествие уже более 100 дней потому, что военное руководство (повторяю – военное) мобилизовало весь свой ресурс, объединив всех украинцев, и каждый на своем месте бьется каждый день, как в последний. Не отвлекаясь на второстепенные вещи. Не распыляясь. Поэтому мы до сих пор стоим. Поэтому весь мир восхищен украинским военным чудом.

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Однако, есть одно но. Все чаще и чаще я вижу попытки отдельных групп вовлечь военное руководство в какие-то интриги, околополитические игрища, какие-то слухи и предположения. Не раз и не два я вижу, как раздуваются ничем не подтвержденные темы, которые имеют цель затронуть эмоционально кого-то из военного руководства.

Я просто хочу акцентировать. Все, что не помогает победе и борьбе, – вредит. Каждый, кто умышленно отвлекает военных от военных дел и снижает сосредоточенность на главном, – вредит.

Условный Залужный не имеет больше ресурса, чем у него есть. Если сейчас его отвлекать от войны, это будет только за счет качества военных решений. Всё очень просто. Либо человек занимается войной со 100% отдачей, либо два по 50, но меньше. Или 20, но маленьких, как раки у Жванецкого. А каждое решение на войне – это очень и очень важно.

Я буду бороться с любыми попытками отвлечь военное руководство от войны всеми имеющимися у меня силами и средствами. От кого бы ни вытекали эти попытки, и какие бы у меня ни были раньше отношения.

Если кто-то хочет политики, имеет ресурс на политические действия и игры – действуйте. Потому что власть нужно и контролировать и пиз*ить. Но не надо решать политические вопросы, вплетая в политику людей, на которых сейчас военная ответственность за государство. Которые погружены в войну и должны быть погружены в нее, чтобы мы победили.

Я не пишу никаких фамилий, никакой конкретики. Я не хочу срача. Имеющие глаза – увидят. Я просто хочу защитить наших военных, чтобы они защитили наше государство. Всё очень просто. Не нужно отвлекать от войны тех, от кого зависит все на сегодняшний день. Потому что завтрашнего у каждого из нас может не быть.

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