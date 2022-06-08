Реалії "визволителів" від нормального життя
Ось читаю, що у Новосибірську зношеність тролейбусів становить майже 100%. І тут же згадую, як останніми роками перед війною нові тролейбуси виходили на маршрути у Слов'янську, Сєвєродонецьку, Бахмуті.
Про важливе Світ має виконати 4 умови України, аби уникнути голоду
Помстилися за власне животіння кривавою бійнею
І ось замість того, щоб купити своїм містам нові сучасні тролейбуси та трамваї, російські людожери, котрі з'їхали з глузду, вирішили витратити гроші на ганебну бійню в Україні.
Не пропустіть Не треба відволікати від війни тих, від кого наразі залежить все
Не випадково вони з таким осатанінням знищують Маріуполь та Сєверодонецьк. Не можуть витримати, що в Україні ці міста жили краще не лише за клоаки під назвою псевдореспубліки, а й навіть за російські міста-мільйонники. Які ж феноменальні тварюки. Ніяк не втомлюся дивуватися.
Зверніть увагу – російські окупанти розгромили ракетою супермаркет у Харкові: дивіться відео