Головна зброя українців

Я розповім, як українці перемагають без ненависті. Як казав наш український кошовий Запорізької Січі Іван Сірко: "Українці перемагають великою любов'ю та гострою шаблею".

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Цей Іван Сірко, до речі, – це дуже відомий наш кошовий. Документально зафіксовано його 55 перемог та лише три сутички, які можна назвати поразками.



Іван Сірко ще в часи Січі озвучив формулу українських перемог / Фото "ДніпроКультура"

Тобто у нього статистика бойових успіхів незрівнянно краща, ніж у будь-якій армії, що існувала. Краще, ніж у Наполеона, у рази. І це дуже еталонна людина у нас.

Тому перемагають любов'ю до своєї країни та гострою шаблею. Ворогів ми не ненавидимо. Українці знищують ворога, навіть не ненавидячи його. А так, як роблять свою роботу щодо людей, які з мечем до нас прийшли і повинні загинути від меча.

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