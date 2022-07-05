Зустріч може відбутися у Казахстані. Востаннє вони бачились у 2016 році на Кубі. Про це 24 каналу розповів Андрій Юраш – надзвичайний і повноважний посол України у Ватикані.

До речі Папа і патріарх Кирило можуть зустрітись у Казахстані

"Вони готові були цьогоріч зустрічатися у Лівані – на нейтральній території. Зараз йде велике обговорення, чому ми намагаємось запобігти зустрічі Папи і патріарха Кирила у Казахстані у вересні 2022 року", – сказав посол.

Московський священнослужитель прийняв запрошення від країни взяти участь у традиційній зустрічі релігійних лідерів.

Росіяни бояться запросити Папу

За його словами, для росіян загалом і російської церкви контакт з Папою – це лише інструмент використовувати святий престол лише у цілях своєї зовнішньої репрезентації та зовнішньої політики.

Разом з тим вони бояться запросити Папу в Росію. Для цього ще від початку 1990-х років вигадували безліч причин.

Візит Папи безпосередньо до Росії для них – це надзвичайно критична ситуація. У сенсі позиції російської церкви,

– наголосив Юраш.

Він пояснив, їхня церква як інструмент політики і впливу російської держави на усі зовнішні моменти, пов'язані із представленням держави, може створити певний дискомфорт. Тому вони не допускають рівнозначних стосунків.

Нагадаємо. 5 червня Папа Римський Франциск закликав світових лідерів почати справжні переговори щодо російсько-української війни та не вести людство до знищення. Однак прізвище президента Путіна, який віддав наказ почати війну, Папа не згадав.

Кирило виправдовує вбивць

Московський патріарх Кирило не перестає виправдовувати масові вбивства українців. Він заявив, окупанти захищають Росію.

За словами священника країни-терористки, загарбниками рухає внутрішнє моральне почуття. Його основою є православна віра.

Санкції для Кирила

Велика Британія наклала обмеження для патріарха Кирила. У російській церкві називають це спробами залякати їхнього патріарха або заставити його відмовитись від своїх слів. Наголосили, що Кирило цього не зробить, а всі намагання є абсурдними та не мають перспектив.