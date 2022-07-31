Вже створена робоча група, яка готує візит Папи Римського. В її складі є нунції, які попередні роки служили в Україні, тобто добре знають ситуацію. Про це в ефірі 24 каналу розповіла релігієзнавиця, доктор філософських наук Людмила Филипович.

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Вона зазначила, що на заваді може стати здоровʼя Папи Римського. Вже були випадки в інших країнах, коли він через це відкладав візити.

Людмила Филипович нагадала, що він хотів потрапити й до москви, де планував поговорити з патріархом кирилом, щоб той натиснув на путіна. А також сподівався на пряму зустріч з російським диктатором.

Як на мене, це трохи наївне й дитяче уявлення про силу впливу. А також особисто свого впливу,

– зазначила Людмила Филипович.

Вона пояснила, що путін нікого не слухає, можливо, навіть своїх радників. Він живе за якимись внутрішніми емоційними станами – сьогодні йому хочеться бомбити, то він так й зробить.

Попри це Людмила Филипович акцентувала, що приїзд такої поважної особи в будь-яку країну – важливий. Адже, на її думку, в релігійному світі Папа Римський займає перше місце серед усіх.

"За ним стоїть півтора мільярда вірян. Виходячи з цього, це найбільша на сьогодні релігійна організація. Навіть мусульмани в усій своїй сукупності уступають католикам", – повідомила релігієзнавиця.

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За словами експертки, його ставлення до війни, погляди, висловлювання – еволюціонують. У лютому Папа Римський називав це "конфліктом" та "братньою війною".

Він уже усвідомлює, що це ніяка не "братня війна", а пряма військова агресія збоку такої нецивілізованої країни, як росія,

– зазначила Людмила Филипович.

"Я думаю, що йому покажуть Бучу, Ірпінь й інші міста, які постраждали від прямої агресії. Можна тисячу разів дивитися це по телевізору, але коли ти попадаєш в атмосферу цього жаху, знівечених міст й вбитих людей, – це на нього може вплинути", – додала Филипович.

Дивіться відео про можливий візит Папи Римського:

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