Папа Римський, який припускав, що може відвідати Україну, може наслідувати приклад Бенедикта XVI. Попередник Франциска пішов на пенсію через хвороби.
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Це більш повільний етап папства, – Франциск
До пенсії теперішній понтифік готовий. Ба більше, Франциск зазначив, що зараз почався "повільніший етап" його папства. Все – через похилий вік та проблеми з ногами.
Я не думаю, що зможу продовжувати подорожувати в тому ж ритмі, як раніше,
– зізнався Франциск.
Протягом кількох останніх місяців у глави Католицької церкви – сильні болі у колінах. Він змушений користуватись ходунками або візком. Зараз, каже Франциск, йому потрібно берегти здоров'я, аби служити церкві.
Разом з тим Папа Римський не виключив: якщо цього зробити не вдасться, то він "відійде в бік".
Франциску зараз 85 років
Зараз Франциску 85 років. Його попередник Бенедикт XVI покинув посаду у віці 86 років – у 2013-му. Він став третім в історії Папою Римським, який не правив до смерті.
Проблеми зі здоров'ям Франциска: коротко
- У липні 2021 року Франциску видалили частину кишківника.
- Раніше понтифіку діагностували симптоматичний стеноз. Оперативне втручання пройшло без ускладнень.
- Окрім того, медики рекомендували Папі Римському сісти на дієту та скинути зайву вагу.
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