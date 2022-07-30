Папа Римський, який припускав, що може відвідати Україну, може наслідувати приклад Бенедикта XVI. Попередник Франциска пішов на пенсію через хвороби.

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Це більш повільний етап папства, – Франциск

До пенсії теперішній понтифік готовий. Ба більше, Франциск зазначив, що зараз почався "повільніший етап" його папства. Все – через похилий вік та проблеми з ногами.

Я не думаю, що зможу продовжувати подорожувати в тому ж ритмі, як раніше,

– зізнався Франциск.

Протягом кількох останніх місяців у глави Католицької церкви – сильні болі у колінах. Він змушений користуватись ходунками або візком. Зараз, каже Франциск, йому потрібно берегти здоров'я, аби служити церкві.

Разом з тим Папа Римський не виключив: якщо цього зробити не вдасться, то він "відійде в бік".

Франциску зараз 85 років

Зараз Франциску 85 років. Його попередник Бенедикт XVI покинув посаду у віці 86 років – у 2013-му. Він став третім в історії Папою Римським, який не правив до смерті.

Проблеми зі здоров'ям Франциска: коротко

У липні 2021 року Франциску видалили частину кишківника.

Раніше понтифіку діагностували симптоматичний стеноз. Оперативне втручання пройшло без ускладнень.

Окрім того, медики рекомендували Папі Римському сісти на дієту та скинути зайву вагу.

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