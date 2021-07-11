Як повідомили у Ватикані, 84-річний понтифік 4 липня переніс операцію та вже видужує.
Важливо Папа Римський потрапив до лікарні: як понтифік переніс операцію
Що Папа Римський сказав у зверненні
Першочергово понтифік висловив подяку медикам, які лікували та доглядали за ним. Він наголосив, що лікарі дуже багато працюють.
У ці дні госпіталізації я ще раз переконався, наскільки важливо гарне здоров'я, доступне для всіх, як в Італії й в інших країнах,
– сказав він.
Яку операцію переніс понтифік
Раніше у Папи Римського Франциска діагностували симптоматичний стеноз – це хвороба кишківника. 4 липня йому зробили планову операцію у клініці імені Джемеллі. Операцію провели під загальним наркозом. Понтифік на неї відреагував добре, тобто жодних ускладнень із його здоров'ям після хірургічного втручання не було.
Коротко про здоров'я Папи Римського
- Лікарі рекомендували понтифіку сісти на дієту, щоб полегшити його ішіас (запалення сідничного нерва).
- Йому прописали їсти рис маленькими пропорціями, рибу, фрукти та овочі, а також виключити з раціону борошно і макарони.
- Окрім цього, медики наполягали, щоб Франциск позбувся зайвої ваги. Це полегшило б його болі у спині.