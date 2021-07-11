Як повідомили у Ватикані, 84-річний понтифік 4 липня переніс операцію та вже видужує.

Важливо Папа Римський потрапив до лікарні: як понтифік переніс операцію

Що Папа Римський сказав у зверненні

Першочергово понтифік висловив подяку медикам, які лікували та доглядали за ним. Він наголосив, що лікарі дуже багато працюють.

У ці дні госпіталізації я ще раз переконався, наскільки важливо гарне здоров'я, доступне для всіх, як в Італії й в інших країнах,

– сказав він.

Яку операцію переніс понтифік

Раніше у Папи Римського Франциска діагностували симптоматичний стеноз – це хвороба кишківника. 4 липня йому зробили планову операцію у клініці імені Джемеллі. Операцію провели під загальним наркозом. Понтифік на неї відреагував добре, тобто жодних ускладнень із його здоров'ям після хірургічного втручання не було.

Коротко про здоров'я Папи Римського