Провели операцію понтифіку в клініці імені Джемеллі. Діагностували в нього симптоматичний стеноз (дивертикулярна хвороба кишківника). Франциск став другим Папою в історії, який потрапляв до лікарні.

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Операцію провели під загальним наркозом. Понтифік на неї відреагував добре, тобто жодних ускладнень із його здоров’ям після хірургічного втручання не було. За даними журналістів, у лікарні він має пробути ще щонайменше 5 днів.

Операцію проводили найвідоміші італійські професори. Керував процесом Серджо Альф'єрі.

Щоправда, те, що Папу госпіталізували, тримали в таємниці. Зокрема, про це не знав не лише персонал клініки, а і деякі професори, що мали оперувати понтифіка. Крім того, його доправили на авто, яке не мало жодних розпізнавальних знаків.

Зауважимо, за кілька годин до того, як Франциск потрапив в лікарню, він провів недільну проповідь на площі Святого Петра в Римі. Під час заходу він звернувся до вірян і анонсував майбутні поїздки до Угорщини та Словенії.