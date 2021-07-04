Папа Римський потрапив у медичний заклад через симптоматичний стеноз товстої кишки. Його оперуватимуть в лікарні Джемеллі у столиці Італії.
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Що відомо про операцію понтифіка
"Сьогодні (4 липня – 24 канал) вдень Папа Римський Франциск відправився клініку імені Агостіно Джемеллі, де йому проведуть планову операцію з приводу симптоматичного стенозу товстої кишки", – мовиться у повідомленні пресслужби Святого Престолу.
Відомо, що оперуватиме понтифіка професор Серджо Альф'єрі. Результати пресслужба Ватикану оголосить у медичному бюлетені.
Відзначимо, що за кілька годин до того, як Франциск потрапив в лікарню, він провів недільну проповідь на площі Святого Петра в Римі. Папа Римський пообіцяв, що у вересні 2021 року відвідає Угорщину і Словаччину.
Коротко про здоров'я Папи Римського
- Лікарі рекомендували понтифіку сісти на дієту, щоб полегшити його ішіас.
- Йому прописали їсти рис маленькими пропорціями, рибу, фрукти і овочі, а також – виключити з раціону борошно і макарони.
- Окрім цього, медики наполягали, щоб Франциск позбувся зайвої ваги. Це полегшило б його болі у спині.