Папа Римський потрапив у медичний заклад через симптоматичний стеноз товстої кишки. Його оперуватимуть в лікарні Джемеллі у столиці Італії.

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Що відомо про операцію понтифіка

"Сьогодні (4 липня – 24 канал) вдень Папа Римський Франциск відправився клініку імені Агостіно Джемеллі, де йому проведуть планову операцію з приводу симптоматичного стенозу товстої кишки", – мовиться у повідомленні пресслужби Святого Престолу.

Відомо, що оперуватиме понтифіка професор Серджо Альф'єрі. Результати пресслужба Ватикану оголосить у медичному бюлетені.

Довідка. За інформацією з Вікіпедії, клініка імені Агостіно Джемеллі – це друга за величиною лікарня в Італії і одна з найбільших приватних лікарень в Європі. Медичний заклад став популярним після проведення термінової операції понтифіка Іоанна Павла II, який потрапив у клініку після спроби замаху на його життя у 1981 році.

Відзначимо, що за кілька годин до того, як Франциск потрапив в лікарню, він провів недільну проповідь на площі Святого Петра в Римі. Папа Римський пообіцяв, що у вересні 2021 року відвідає Угорщину і Словаччину.

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