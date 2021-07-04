Папа Римский попал в медицинское учреждение из-за симптоматического стеноза толстой кишки. Его будут оперировать в больнице Джемелли в столице Италии.
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Что известно об операции понтифика
"Сегодня (4 июля – 24 канал) днем Папа Римский Франциск отправился в клинику имени Агостино Джемелли, где ему проведут плановую операцию по поводу симптоматического стеноза толстой кишки", – говорится в сообщении пресс-службы Святого Престола.
Известно, что будет оперировать понтифика профессор Серджо Альфьери. Результаты пресс-служба Ватикана объявит в медицинском бюллетене.
Отметим, что за несколько часов до того, как Франциск попал в больницу, он провел воскресную проповедь на площади Святого Петра в Риме. Папа Римский пообещал, что в сентябре 2021 года посетит Венгрию и Словакию.
Кратко о здоровье папы Римского
- Врачи рекомендовали понтифику сесть на диету, чтобы облегчить его ишиас.
- Ему прописали есть рис маленькими пропорциями, рыбу, фрукты и овощи, а также – исключить из рациона муку и макароны.
- Кроме этого, медики настаивали, чтобы Франциск избавился от лишнего веса. Это облегчило бы его боль в спине.