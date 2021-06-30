Український президент підкреслив, що цінує можливість продовжити діалог з Папою. Адже Святий Престол є світовим моральним авторитетом.

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Зеленський звернув увагу й на те, що розмова відбувається у період 20 річниці візиту Папи Івана Павла ІІ до України. Той вважав, що "Європа має дихати двома легенями: західною і східною", і саме Україна є невід'ємною східною легенею. Зважаючи на це, глава державт наголосив, що візит Папи – це "кисень, який так необхідний".

Запрошення для Папи

Президент додав, що візит Папи чекає насамперед український народ. Він зазначив, що у нашій країні мирно співіснуют представники різних релігій. До того ж, у державі немає виражених міжконфесійних конфліктів й практично немає спекуляцій на темі віри.

Тож Зеленський поновив запрошення Папі Франциску відвідати Україну. Він впевнений, що його зустрічі з українцями на українській землі будуть доленосною подією.

Про війну на Донбасі

Зеленський подякував Папі Франциску за постійні молитви про мир та спокій в Україні. Й додав, що через них ми відчуваємо, що Україна – в серці понтифіка. Глава держави розповів і про жахливі наслідки війни на Донбасі.

Зверніть увагу! Україна втратила понад 14 тисяч людей у війні на Донбасі, а 1,5 мільйону українців довелося покинути свої домівки.

Ми розраховуємо на взаємодію зі Святим Престолом та вашу підтримку у привнесенні миру на Донбас. Підтримка світової спільноти й духовних лідерів є вкрай важливою,

– наголосив Зеленський.

Крім цього, глава держави також зазначив, що український народ чекає беатифікації (зарахування до лику блаженних – 24 канал) митрополита Андрея Шептицького.