Как сообщили в Ватикане, 84-летний понтифик 4 июля перенес операцию и уже выздоравливает.
Важно Папа Римский попал в больницу: как понтифик перенес операцию
Что Папа Римский сказал в обращении
В первую очередь понтифик выразил благодарность медикам, которые лечили и ухаживали за ним. Он подчеркнул, что врачи очень много работают.
В эти дни госпитализации я еще раз убедился, насколько важно хорошее здоровье, доступное для всех, как в Италии и в других странах,
– сказал он.
Какую операцию перенес понтифик
Ранее у Папы Римского Франциска диагностировали симптоматический стеноз – это болезнь кишечника. 4 июля ему сделали плановую операцию в клинике имени Джемелли. Операцию провели под общим наркозом. Понтифик на нее отреагировал хорошо, то есть никаких осложнений с его здоровьем после хирургического вмешательства не было.
Кратко о здоровье папы Римского
- Врачи рекомендовали понтифику сесть на диету, чтобы облегчить его ишиас (воспаление седалищного нерва).
- Ему прописали есть рис маленькими пропорциями, рыбу, фрукты и овощи, а также исключить из рациона муку и макароны.
- Кроме этого, медики настаивали, чтобы Франциск избавился от лишнего веса. Это облегчило бы его боль в спине.