Как сообщили в Ватикане, 84-летний понтифик 4 июля перенес операцию и уже выздоравливает.

Важно Папа Римский попал в больницу: как понтифик перенес операцию

Что Папа Римский сказал в обращении

В первую очередь понтифик выразил благодарность медикам, которые лечили и ухаживали за ним. Он подчеркнул, что врачи очень много работают.

В эти дни госпитализации я еще раз убедился, насколько важно хорошее здоровье, доступное для всех, как в Италии и в других странах,

– сказал он.

Какую операцию перенес понтифик

Ранее у Папы Римского Франциска диагностировали симптоматический стеноз – это болезнь кишечника. 4 июля ему сделали плановую операцию в клинике имени Джемелли. Операцию провели под общим наркозом. Понтифик на нее отреагировал хорошо, то есть никаких осложнений с его здоровьем после хирургического вмешательства не было.

Кратко о здоровье папы Римского