Папа Римский, который предполагал, что может посетить Украину, может последовать примеру Бенедикта XVI. Предшественник Франциска ушел на пенсию из-за болезней.
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Это более медленный этап папства, – Франциск
К пенсии нынешний понтифик готов. Более того, Франциск отметил, что сейчас начался "более медленный этап" его папства. Все – из-за преклонного возраста и проблем с ногами.
Я не думаю, что смогу продолжать путешествовать в том же ритме, как раньше,
– признался Франциск.
В течение последних месяцев у главы Католической церкви – сильные боли в коленях. Он вынужден пользоваться ходунками или коляской. Сейчас, говорит Франциск, ему нужно беречь здоровье, чтобы служить церкви.
Вместе с тем Папа Римский не исключил: если этого сделать не удастся, он "отойдет в сторону".
Франциску сейчас 85 лет
Сейчас Франциску 85 лет. Его предшественник Бенедикт XVI покинул пост в возрасте 86 лет – в 2013 году. Он стал третьим в истории Папой Римским, не правившим до смерти.
Проблемы со здоровьем Франциска: коротко
- В июле 2021 года Франциску удалили часть кишечника.
- Раньше понтифику диагностировали симптоматический стеноз. Оперативное вмешательство прошло без осложнений.
- Кроме того, медики рекомендовали Папе Римскому сесть на диету и сбросить лишний вес.
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