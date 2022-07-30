Папа Римский, который предполагал, что может посетить Украину, может последовать примеру Бенедикта XVI. Предшественник Франциска ушел на пенсию из-за болезней.

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Это более медленный этап папства, – Франциск

К пенсии нынешний понтифик готов. Более того, Франциск отметил, что сейчас начался "более медленный этап" его папства. Все – из-за преклонного возраста и проблем с ногами.

Я не думаю, что смогу продолжать путешествовать в том же ритме, как раньше,

– признался Франциск.

В течение последних месяцев у главы Католической церкви – сильные боли в коленях. Он вынужден пользоваться ходунками или коляской. Сейчас, говорит Франциск, ему нужно беречь здоровье, чтобы служить церкви.

Вместе с тем Папа Римский не исключил: если этого сделать не удастся, он "отойдет в сторону".

Франциску сейчас 85 лет

Сейчас Франциску 85 лет. Его предшественник Бенедикт XVI покинул пост в возрасте 86 лет – в 2013 году. Он стал третьим в истории Папой Римским, не правившим до смерти.

Проблемы со здоровьем Франциска: коротко

В июле 2021 года Франциску удалили часть кишечника.

Раньше понтифику диагностировали симптоматический стеноз. Оперативное вмешательство прошло без осложнений.

Кроме того, медики рекомендовали Папе Римскому сесть на диету и сбросить лишний вес.

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