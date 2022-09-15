Об этом 24 каналу сказал политолог Николай Давыдюк. По его словам, главе католической церкви нужно показать Бучу, Ирпень, Бородянку, Сумщину и Харьковщину.
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Папе Римскому нужно показать правду
Давидюк отметил, что есть тайный план, согласно которому Папа Римский приедет сначала в Украину, затем в россию, после чего на оккупированный Донбасс. Или сначала прибудет на неоккупированную часть Украины, а потом на Донбасс. Это условие кремля.
Мне кажется, что Папа действительно святой человек, без преувеличений. Но его осели путинисты, люди, внушающие ему эту неформальную дипломатию. А это такая фишка кремля,
– сказал политолог.
Он считает, что Папу Римского Франциска следует привезти в Бучу, Ирпень, Бородянку. Затем показать Сумщину, Харьковщину, а также то, что россияне сделали на Донбассе. После увиденного у него больше никогда не будет морального права делать прокремлевские, пропутинские заявления.
Надо фактажем избивать. Фактаж на нашей стороне. Пусть приезжает. Я за то, чтобы приезжал, но показать все. Не в Киев, не на Банковую, не на Майдан, а везти в Мариуполь, Бородянку, Сумщину, Харьковщину. Пусть приедет и посмотрит,
– заявил Давидюк.
Он подчеркнул, что нам нужно показать Папе Римскому правду. Ведь и такие великие люди могут ошибаться, особенно когда их обседают путинисты.
Давидюк о вероятном визите Папы Римского в Украину: смотрите видео
"Пусть Папа Римский приезжает и проживет здесь месяц"
Давидюк отметил, что неважно, куда поедет глава католической церкви Франциск. Пусть посетит Донбасс и скажет, что это территория Украины.
То, что он делает путинские заявления, говорит одно – что он слышит. Вопрос тогда – кто ему говорит? Общаемся ли мы достаточно с Папой, чтобы он нас слышал больше, нашу правду, чем путинистов,
– подчеркнул он.
По словам политолога, Папу Римского следует пригласить, предоставить ему резиденцию. Так он сможет узнать, что такое вой сирены по несколько раз в день, а также пообщаться, например, с женщинами, которых насиловали оккупанты.
Пусть приезжает сюда и проживет месяц. Он аргентинец и им легко манипулировать антиамериканскими месседжами. Но Аргентина очень близка Украине. Точно такое же аграрное государство, испытавшее империалистические притеснения,
– заметил Давидюк.
Он убежден, что после визита в Украину Папа Римский может изменить мнение. Он хоть и религиозный лидер, но прежде Папа Римский Франциск является человеком.
Больше о заявлениях Папы Римского относительно Украины
- В августе Папа Римский Франциск встретился с послом Украины в Ватикане Андреем Юрашем. Главной темой встречи был визит понтифика в Киев.
- Впоследствии Папа Римский в очередной раз отметился скандальным заявлением, чем помог российским пропагандистам. На этот раз понтифик назвал дарью дугину, якобы убитой под москвой, "невинной жертвой войны".
- На такое возмутительное высказывание метко отреагировал посол Украины в Ватикане Андрей Юраш. Он подчеркнул, что человека, призывающего убивать украинцев, нельзя считать "невинной" жертвой в контексте войны в Украине.
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