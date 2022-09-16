Об этом понтифик заявил во время беседы с журналистами на борту своего самолета. Он возвращался с 3-дневной поездки в Казахстан, где участвовал в конгрессе религиозных лидеров.
Франциск также призвал Киев быть открытым к возможному диалогу, даже если он может быть тяжелым и тягостным для украинской стороны.
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Папа Римский "одобрил" предоставление оружия для Украины
Папа Римский заявил, что отправка оружия для Украины была политическим решением, которое является морально приемлемым. Он добавил, что принципы Римско-католической церкви "Справедливой войны" позволяют пропорциональное использование смертоносного оружия для самозащиты от государства-агрессора.
Самооборона – это не только закон, но и проявление любви к Родине. Кто не защищает себя, кто чего-либо не защищает, тот ее не любит. А тот, кто защищает, любит,
– добавил понтифик.
По его словам, поставка оружия может быть аморальной, если ее цель – спровоцировать новую войну или продать оружие, которое стране больше не нужно.
"Мотивация – это то, что в значительной степени определяет нравственность этого действия", – пояснил Папа.
Мнение Папы о переговорах Украины и россии
Журналисты также спросили его о целесообразности переговоров Украины и напавшей на нее россии, а также о том, существует ли "красная линия" для страны-агрессора, после пересечения которой с ней не будут начинать диалога.
Всегда трудно понять диалог стран, начавших войну... это трудно, но этого не стоит отвергать. Я бы не исключал диалога с любой воюющей силой, даже с агрессором... Иногда приходится вести такие переговоры. Это "плохо пахнет", но это нужно делать,
– ответил Папа.
Он использовал итальянское слово "puzza", означающее "смрад". Его используют в разговорной речи, чтобы описать то, чего не хотелось бы делать.
"Диалог – это всегда шаг вперед, с протянутой рукой, всегда. Потому что иначе мы закрываем единственную разумную дверь к миру", – отметил понтифик.
Он подытожил, что иногда агрессоры не воспринимают переговоры, однако это не значит, что их не следует проводить. Ведь это всегда идет на пользу тому, кто предлагает.
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