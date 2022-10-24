Об этом сообщают российские СМИ. По их словам, патриарх РПЦ выразил такое мнение после проповеди в одном из монастырей Нижегородской области.

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Кирилл считает, что Россию хотят "стереть с лица земли" за "альтернативное мировоззрение"

Российский патриарх Кирилл, активно работающий на кремлевскую пропаганду, взорвался очередной чушью. На этот раз он заявил, что у России есть "альтернативные взгляды на мир, Бога и человека" и поэтому "враги пытаются покончить с ней".

Это альтернативный взгляд на мир, Бога, человека. Он не укладывается в рамки запрограммированной системы, которая исключает Бога из жизни людей. Поэтому, конечно, Россия для многих – бельмо на глазу. То, что сегодня происходит – это не просто очередная военная кампания и напряжение. Создается впечатление, что многим захотелось стереть с лица Земли Русь православную,

– убеждает патриарх.

Дело в том, по мнению Кирилла, что Запад видит мир "по-другому". Также патриарх выдал, что в войну Россия вступала "не по своей воле" и призвал молиться за Путина и захватчиков.

Напомним, что в сентябре Кирилл уговаривал мобилизованных идти на войну в Украине. Он убеждал россиян, что раз Бог воскрес, то и они воскреснут.

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Предыдущие заявления Кирилла

РПЦ еще с 2014 года привлекает россиян к убийству украинцев. Патриарх Кирилл активно внушает в головы граждан России, что война против Украины – это правильно. Он уверяет, что "Бог все простит и смоет все грехи".

Так, в начале полномасштабного вторжения патриарх РПЦ подарил икону командующему Росгвардии Виктору Золотову. Он "благословил" российских военных на кровавую войну в Украине и уверял, что "победа будет за Россией".

Однако после масштабных поражений российской армии патриарх внезапно "запел" о важности примирения и переговоров. Конечно, на их условиях. Не обошлось и без пропагандистских нарративов о "едином пространстве российской православной церкви", ставшем обновленной версией сказки о "братских народах".

Похоже, что "альтернативное православие" по Кириллу – это промывание мозгов своим верующим и поощрение их к вооруженной агрессии в отношении соседнего государства.

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