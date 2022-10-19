В последние годы в Норвегии РПЦ уже скупила несколько объектов недвижимости вдоль побережья. Вид из одной из них эксперт по безопасности страны Альфа Сефланд Уинг охарактеризовал как "неудобно хороший".

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Недвижимость РПЦ рядом с военными объектами

Так, из этой недвижимости открывается полный вид на самый важный порт и военно-морскую базу флота Норвегии – Хааконсверн. Там, в частности, расположена пушка фрегата, ПЛ и МТБ. Молитвенный дом РПЦ расположен высоко на ладшафте всего в 3 километрах от нее.

Более того, журналисты издания утверждают, что наведались в церковь и никого там не застали. Они охарактеризовали увиденное так: в окнах были кресты, лампадки и другие религиозные реликвии, а сквозь окна подвала была видна простая комната для переговоров с белыми пластиковыми скатертями на столах, книгами на полках и детскими игрушками в углу. Однако на первом этаже все окна были закрыты плотными шторами.

Другая недвижимость РПЦ в Ставангере находится рядом с Объединенным военным центром НАТО в Йотто. Этот дом находится всего в километре от важного военного объекта и примерно в пятнадцати минутах ходьбы.

Другая недвижимость РПЦ в Норвегии

Также известно, что РПЦ имеет в собственности недвижимость:

Кормой,

Клеппе,

Брюне,

Финмарка,

Осло.

Эксперт по безопасности Норвегии Альфа Сефланд Уинге считает, что собственность России, такая как в Хааконсверне, может быть проблемой, ведь есть много способов использования зданий и объектов, таких как этот молитвенный дом. В частности, с таких объектов можно срывать сигналы и прослушивать их, можно управлять беспилотниками, размещать картографирующих территорию людей. В общем, существует широкий спектр деятельности, которая может быть выполнена из такой базы.

Однако эксперт не хочет делать преждевременные выводы и подчеркивает, что церковь в основном ведет законную деятельность.

Возможно, такие постройки используются не для религиозных целей. Но у меня нет оснований утверждать, что это происходит здесь,

– отметила она.

Однако ей непонятна мотивация переноса церкви, которая раньше была в центре Бергена, ближе к военным объектам. Также обеспокоенность вызывает то, что РПЦ близка Путину и поддерживает войну в Украине.

Однако в самой церкви в Бергене все отрицают. Ее отец Дмитрий Останин заявил, что сам украинец и проклинает войну, которую Россия развязала против моей Украины. Более того, по его словам, он делает все, чтобы всячески помогать украинцам. Паства же в Ставангере отрицает, что владеет недвижимостью на Йотто или Клэппе.

РПЦ и его поддержка Кремля

Глава РПЦ Кирилл четко выражает поддержку войны в Украине. Более того, он считает, что смерть на войне против Украины "смывает все грехи".

Также патриарх русской церкви призвал идти в армию, потому что и так все "воскреснут". Он отметил, что храм вооруженных сил России назван в честь Воскресения Христова. Поэтому, по словам главы церкви, "Христос Воскрес, и все вместе с Ним воскреснут".

Отметим также, что священники РПЦ по указанию Кремля проповедуют доктрину "русского мира". Пропагандисты в рясах работают на российскую пропаганду и призывают своих верующих пополнять ряды оккупационных подразделений.

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