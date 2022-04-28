Пропагандисты в рясах – именно так назвали служителей Русской православной церкви, которые работают на российскую пропаганду и призывают своих верующих пополнять ряды российских оккупационных подразделений.

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По данным ГУР МО, служители РПЦ оправдывают российскую агрессию, геноцид украинского народа и призывают своих верующих к присоединению к российским оккупационным подразделениям, чтобы те шли против Украины.

Разведка сообщает, что церковные наемники Кремля получили четкие указания агитировать родителей и родственников молодых россиян побуждать их заключать контракт о военной службе.

Главное управление разведки МО Украины обнародовало сведения о служителях РПЦ, которые сотрудничают с российскими пропагандистами и оккупационными подразделениями информационно-психологических операций.

Также отметили, что все преступники будут привлечены к ответственности за преступления против территориальной целостности и населения Украины.

Что известно о деятельности РПЦ во время войны: