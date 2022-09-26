Многие россияне уже погибли на территории Украины, поэтому чтобы залатать дыры в захватнической войне, путин объявил частичную мобилизацию. Россияне не в восторге, поэтому помочь царю взялся и патриарх Кирилл.

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Почему смерть за путина смывает грехи

Так, во время воскресной проповеди 25 сентября он заявил, что "жертва при исполнении воинского долга смывает все грехи". У церковника логика такова: те, кто погибают при исполнении воинского долга, совершают деяния, равносильные жертвованию своей жизни.

Он (оккупант, погибающий в Украине – 24 канал) приносит себя в жертву за других. И потому верим, что эта жертва смывает все грехи, которые человек совершил,

– отметил своей пастве патриарх Кирилл.

Правда, Кирилл забыл вспомнить, что жертвуют россияне жизнью не защищая родину, а воплощая имперские амбиции путина. А также – убивая людей, которых защищать не нужно, и которые не звали сюда российскую орду.

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Мотивация вступать в ряды оккупанта от кирилла

Российский патриарх мотивировал россиян не только "смыванием грехов". Во время проповеди в печально известном храме вооруженных сил россии он заявил, что этот храм назван в честь Воскресения Христова. Следовательно, те, кто умрут на неспровоцированной войне – воскреснут.

Христос Воскрес, и все вместе с Ним воскреснут,

– подытожил тогда кирилл.

Фактически этот "служитель бога" использовал в сравнении Христа для того, чтобы мотивировать россиян идти на войну против другого государства и убивать его народ.

Россияне не в восторге от мобилизации: последние новости

Как известно, после объявления мобилизации 21 сентября россияне начали массово искать, как убежать из россии и избежать призыва. Однако нашлись и те, кто выступил с сопротивлением публично. Так, 24 сентября в Канске Красноярского края подожгли военкомат в знак протеста объявленной путином мобилизации. А в городе Салават у дверей общественной приемной "единственной россии" кто-то поджег автомобильные шины.

В Якутии вышли на мирный протест. Там женщины водили традиционный якутский хоровод осуохай, а более смелые из них обращались к силовикам. Протест быстро подавили.

Гораздо горячее сейчас в Дагестане. Местные жители считают, что они молчали слишком долго и сами довели ситуацию до того, что власти решили "утилизировать" их детей. Там планируют устроить свой "майдан". Более того, на митингах раздались первые выстрелы.

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