Багато росіян уже загинули на території України, тож щоб залатати діри у захватницькій війні, путін оголосив часткову мобілізацію. Росіяни не в захваті, тож допомогти царю взявся і патріарх кіріл.

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Чому смерть за путіна змиває гріхи

Так, під час недільної проповіді 25 вересня він заявив, що "жертва при виконанні військового обов'язку змиває всі гріхи". У церковника логіка така: ті, хто гинуть під час виконання військового обов'язку, чинять діяння, рівносильні жертві свого життя.

Він (окупант, який гине в Україні – 24 канал) приносить себе в жертву за інших. І тому віримо, що ця жертва змиває всі гріхи, які людина здійснила,

– зазначив своїй пастві патріарх кіріл.

Щоправда, кіріл забув згадати, що жертвують росіяни життям не захищаючи батьківщину, а втілюючи імперські амбіції путіна. А також – вбиваючи людей, яких захищати не потрібно, і які не кликали сюди російську орду.

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Мотивація вступати в лави окупанта від кіріла

Російський патріарх мотивував росіян не лише "змиттям гріхів". Під час проповіді в сумнозвісному храмі збройних сил росії він заявив, що цей храм названий на честь Воскресіння Христового. А відтак ті, хто помруть на неспровокованій війні – воскреснуть.

Христос Воскрес, і всі разом із Ним воскреснуть,

– підсумував тоді кіріл.

Фактично, цей "служитель бога" використав у порівнянні Христа для того, аби мотивувати росіян іти на війну проти іншої держави та вбивати її народ.

Росіяни не в захваті від мобілізації: останні новини

Як відомо, після оголошення мобілізації 21 вересня росіяни почали масово шукати, як втекти з росії та яу уникнути призову. Однак знайшлися й ті, хто виступив з супротивом публічно. Так, 24 вересня у Канську, що в Красноярському краю, підпалили військомат у знак протесту оголошеній путіном мобілізації. А у місті Салават біля дверей громадської приймальні "єдиної росії" хтось підпалив автомобільні шини.

У Якутії вийшли на мирний протест. Там жінки водили традиційний якутський хоровод осуохай, а сміливіші з них зверталися до силовиків. Протест швидко подавили.

Значно гарячіше зараз у Дагестані. Місцеві жителі вважають, що вони мовчали надто довго й самі довели ситуацію до того, що влада вирішила "утилізувати" їхніх дітей. Тож там планують влаштувати свій "майдан". Ба більше, на мітингах пролунали перші постріли.

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