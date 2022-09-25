Там місцеві мешканці почали активніше протестувати проти часткової мобілізації. Жінки виходять на площі та висловлюють обурення наказом, який віддав кілька днів тому путін.

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Жінки скандували та водили хороводи

Як розповідають журналісти, жінки водили традиційний якутський хоровод осуохай. Свій протест вони влаштували на площі Орджонікідзе. Сміливіші з них зверталися до силовиків, які теж були на місці. Їх вони закликали "Віддати наших дідусів!".

Але відстоювати свої права жінкам вдавалося не довго. Невдовзі силовики, котрі спочатку спостерігали за хороводом, почали затримувати їх. Відомо, що один автобус з затриманими мешканками Якутії повезли з площі. Ймовірно, до відділку.

Жінки в Якутії закликали повернути їхніх дідусів: відео

Зауважимо, що Якутія та Бурятія – два бідні регіони країни. І в яких часткова мобілізація взагалі не діє. Там місцева влада відправляє на фронт усіх без вибору. Чоловіче населення буквально нагрібають, щоб максимально виконати плани. Тож не дивно, що жінки скандували про своїх дідусів. У цьому випадку ані вік, ані військовий досвід не мають жодного значення.

Вимагають повертати помилково мобілізованих

Додамо, що напередодні глава Якутії Айсен Ніколаєв виступив на нараді з питань мобілізації. Він вимагає повернути додому тих, кого помилково забрали до війська. Мовиться зокрема й про багатодітних батьків.

Він наголосив на випадку, коли мобілізовували тих, хто виховує 4 і більше дітей, котрим не виповнилося 16 років. Нагадаємо, що наказ передбачає звільнення таких чоловіків від мобілізації. Але є ймовірність, що діє відповідне правило лише у Москві та Санкт-Петербурзі.

До слова, шойгу у день оголошення про часткову мобілізацію озвучив план. Згідно з ним, до війська мають набрати ще 300 тисяч бійців. Але журналісти запевняють, що реальна цифра – 1,2 мільйона чоловіків. І саме тому у росії активно женуть на службу мешканців бідних регіонів, представників національних меншин, а також соціально незахищені верстви населення.

Не виключено, що таким чином у країні планують позбутися маргіналізованого шару суспільства. Тих, хто й до повномасштабного вторгнення сидів на усіляких соціальних виплатах і не приносив жодної користі.

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