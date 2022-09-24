Чоловіків, у яких 4 неповнолітніх дітей, теж мобілізовують
Про це Ніколаєв заявив на нараді з питань мобілізації. Він зазначив, що робота по цьому питанню уже почалась.
Увага Під час мобілізації у росії найбільше "гребуть" чоловіків інших національностей: яка мета кремля
Є випадки мобілізації громадян, які не повинні призиватися. Наприклад, випадки призову багатодітних батьків, у яких 4 і більше дітей до 16-ти років. Щоб унеможливити таке, доручив посилити взаємодію органів місцевого самоврядування з військовими комісаріатами. Усі, хто був мобілізований помилково, мають бути повернуті назад,
– наголосив Ніколаєв.
Він додав, що надалі це контролюватиме адміністрація глави і уряду Якутії спільно з республіканським військкоматом.
Обіцяють підтримку сім'ям мобілізованих
Ніколаєв також запропонував уряду вжити низку заходів для підтримки сімей мобілізованих.
Вони стосуються одноразової виплати сім'ї 200 тисяч рублів, звільнення від плати в дитячих садочках, безоплатного харчування в школі та путівок у дитячі оздоровчі табори.
Що цьому передувало
- У путіна є ілюзії, що він може змінити хід війни. Для цього він і оголосив "часткову" мобілізацію та активно збирає "гарматне м'ясо". Так, в Улан-Уде студентів хапають просто під час занять, а в місцевих ТЦ влаштовують облави.
- Одразу після оголошення мобілізації в окупованому Криму почали ловити чоловіків на вулиці і відправляти у військкомати. Серед мобілізованих жителів півострова переважають татари.
- Росіяни покірно виконують накази свого бункерного диктатора, який відправляє російських чоловіків на смерть. Матері, сестри та дружини плачуть, адже розуміють, що навряд чи побачать своїх чоловіків живими.