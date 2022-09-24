Чоловіків, у яких 4 неповнолітніх дітей, теж мобілізовують

Про це Ніколаєв заявив на нараді з питань мобілізації. Він зазначив, що робота по цьому питанню уже почалась.

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Є випадки мобілізації громадян, які не повинні призиватися. Наприклад, випадки призову багатодітних батьків, у яких 4 і більше дітей до 16-ти років. Щоб унеможливити таке, доручив посилити взаємодію органів місцевого самоврядування з військовими комісаріатами. Усі, хто був мобілізований помилково, мають бути повернуті назад,

– наголосив Ніколаєв.

Він додав, що надалі це контролюватиме адміністрація глави і уряду Якутії спільно з республіканським військкоматом.

Обіцяють підтримку сім'ям мобілізованих

Ніколаєв також запропонував уряду вжити низку заходів для підтримки сімей мобілізованих.

Вони стосуються одноразової виплати сім'ї 200 тисяч рублів, звільнення від плати в дитячих садочках, безоплатного харчування в школі та путівок у дитячі оздоровчі табори.

Що цьому передувало

У путіна є ілюзії, що він може змінити хід війни. Для цього він і оголосив "часткову" мобілізацію та активно збирає "гарматне м'ясо". Так, в Улан-Уде студентів хапають просто під час занять, а в місцевих ТЦ влаштовують облави.

Одразу після оголошення мобілізації в окупованому Криму почали ловити чоловіків на вулиці і відправляти у військкомати. Серед мобілізованих жителів півострова переважають татари.

Росіяни покірно виконують накази свого бункерного диктатора, який відправляє російських чоловіків на смерть. Матері, сестри та дружини плачуть, адже розуміють, що навряд чи побачать своїх чоловіків живими.

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