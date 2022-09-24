Мужчин, у которых 4 несовершеннолетних детей, тоже мобилизуют

Об этом Николаев заявил на совещании по мобилизации. Он отметил, что работа по этому вопросу уже началась.

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Есть случаи мобилизации граждан, которые не должны призываться. К примеру, случаи призыва многодетных родителей, у которых 4 и более детей до 16-ти лет. Чтобы сделать это невозможным, поручил усилить взаимодействие органов местного самоуправления с военными комиссариатами. Все, кто был мобилизован по ошибке, должны быть возвращены назад,

– подчеркнул Николаев.

Он добавил, что в дальнейшем это будет контролировать администрация главы и правительства Якутии совместно с республиканским военкоматом.

Обещают поддержку семьям мобилизованных

Николаев также предложил правительству принять ряд мер по поддержке семей мобилизованных.

Они касаются единовременной выплаты семьи 200 тысяч рублей, освобождения от платы в детских садах, бесплатного питания в школе и путевок в детские оздоровительные лагеря.

Что этому предшествовало

У путина есть иллюзии, что он может изменить ход войны. Для этого он и объявил "частичную" мобилизацию и активно собирает "пушечное мясо". Так, в Улан-Уде студентов хватают прямо на занятиях, а в местных ТЦ устраивают облавы.

Сразу после объявления мобилизации в оккупированном Крыму начали ловить мужчин на улице и отправлять в военкоматы. Среди мобилизованных жителей полуострова преобладают татары.

Россияне безропотно выполняют приказы своего бункерного диктатора, отправляющего русских мужчин насмерть. Матери, сестры и жены плачут, ведь понимают, что вряд ли увидят своих мужчин живыми.

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