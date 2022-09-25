Про це повідомляють російські ЗМІ. Інцидент трапився у Білгородській області.

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Дезертира спіймали та повезли на допит

Відомо, що втікач – 43-річний Віктор Перекіпський. Чоловік з автоматом напереваги накивав п'ятами з військової частини, прихопивши з собою службовий КамАЗ. Згодом автівку знайшли на узбіччі.

За інформацією ЗМІ, у підмосковних Хімках у Віктора залишилися дружина та дочка. Родичі не знали, де втікач і забили на сполох, бо той не виходив на зв'язок близько 3 днів.

До пошуків горе-мобілізованого залучили співробітників мвс та росгвардії. Чоловіка впіймали, наразі відомо, що після затримання його повезли на допит.

Зауважимо, що нещодавно путін підписав пакет поправок до кримінального кодексу щодо служби в армії. За словами російських ЗМІ, тепер дезертирство каратиметься позбавленням волі на термін 10 років.

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Примусова "могилізація" в росії: актуальні новини

24 вересня сотні росіян знову вийшла на протести проти часткової мобілізації. Цього разу, силовики впіймали близько 700 людей , що кричали: "Ми не м'ясо!". Цікаво, що правоохоронців на таких мітингах зазвичай більше, ніж самих протестувальників.

, що кричали: "Ми не м'ясо!". Цікаво, що на таких мітингах зазвичай Радник глави Офісу Президента України Михайло Подоляк заявив, що примусова мобілізація в росії ніяк не змінить ситуації на фронті. За його словами, російській владі не потрібні професійні військові, вони намагаються "заткнути діри" бодай ким.

Мобілізованих росіян влада справді сприймає, як "гарматне м'ясо". Черговим підтвердженням цього стало те, що новоспеченим російським танкістам видали автомати, вкриті іржею.

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