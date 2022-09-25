Про це повідомляють російські ЗМІ. Інцидент трапився у Білгородській області.
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Дезертира спіймали та повезли на допит
Відомо, що втікач – 43-річний Віктор Перекіпський. Чоловік з автоматом напереваги накивав п'ятами з військової частини, прихопивши з собою службовий КамАЗ. Згодом автівку знайшли на узбіччі.
За інформацією ЗМІ, у підмосковних Хімках у Віктора залишилися дружина та дочка. Родичі не знали, де втікач і забили на сполох, бо той не виходив на зв'язок близько 3 днів.
До пошуків горе-мобілізованого залучили співробітників мвс та росгвардії. Чоловіка впіймали, наразі відомо, що після затримання його повезли на допит.
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Примусова "могилізація" в росії: актуальні новини
- 24 вересня сотні росіян знову вийшла на протести проти часткової мобілізації. Цього разу, силовики впіймали близько 700 людей, що кричали: "Ми не м'ясо!". Цікаво, що правоохоронців на таких мітингах зазвичай більше, ніж самих протестувальників.
- Радник глави Офісу Президента України Михайло Подоляк заявив, що примусова мобілізація в росії ніяк не змінить ситуації на фронті. За його словами, російській владі не потрібні професійні військові, вони намагаються "заткнути діри" бодай ким.
- Мобілізованих росіян влада справді сприймає, як "гарматне м'ясо". Черговим підтвердженням цього стало те, що новоспеченим російським танкістам видали автомати, вкриті іржею.
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