Про це повідомляють російські ЗМІ. За їхніми словами, патріарх РПЦ висловив таку думку після проповіді в одному з монастирів Нижньогородської області.

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Кіріл вважає, що Росію хочуть "стерти з лиця землі" за "альтернативне світобачення"

Російський патріарх Кіріл, який активно працює на кремлівську пропаганду, вибухнув черговою нісенітницею. Цього разу, він заявив, що у Росії є "альтернативні погляди на світ, Бога та людину" і через це "вороги намагаються покінчити з нею".

Це альтернативний погляд на світ, на Бога, на людину. Він не вкладається в рамки тієї запрограмованої системи, яка виключає Бога з життя людей. Тому, звісно, Росія для багатьох - більмо на оці. Те, що сьогодні відбувається - це не просто чергова військова кампанія та напруження. Створюється враження, що багатьом захотілося стерти з лиця Землі Русь православну,

– переконує патріарх.

Річ у тім, на думку Кіріла, що Захід бачить світ "по-іншому". Також патріарх видав, що у війну Росія вступала "не за власною волею" і закликав молитися за Путіна та загарбників.

Нагадаємо, що у вересні Кіріл вмовляв мобілізованих іти на війну в Україні. Він переконував росіян, що раз Бог воскрес, то і вони воскреснуть.

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Попередні заяви Кіріла

РПЦ ще з 2014 року заохочує росіян до вбивства українців. Патріарх Кіріл активно навіює у голови громадян Росії що війна проти України – це правильно. Він запевняє, що "Бог все пробачить і змиє всі гріхи".

Так, на початку повномасштабного вторгнення, патріарх РПЦ подарував ікону командувачу Росгвардії Віктору Золотову. Він "благословив" російських військових на криваву війну в Україні й запевняв, що "перемога буде за Росією".

Однак після масштабних поразок російської армії, патріарх раптово "заспівав" про важливість примирення та переговорів. Звісно, що на їхніх умовах. Не обійшлося й без пропагандистських наративів про "єдиний простір російської православної церкви", що став оновленою версією казочки про "братні народи".

Схоже, що "альтернативне православ'я" за Кірілом – це промивання мізків своїм вірянам та заохочування їх до збройної агресії щодо сусідньої держави.

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