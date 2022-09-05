Глава російської православної церкви називає це "шляхом до пекла", причиною якого може бути чомусь не відкрита підтримка війни, а саме заможність. Патріарх почав розповідати про це під час проповіді після недільної літургії у храмі Христа Спасителя 4 вересня.

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Патріарх кіріл пов'язав багатих людей із церквою

За словами проповідника, шлях у пекло – це коли людина "з великої кількості грошей не може допомогти іншому". Мовляв, навіть у Євангеліє пише, що Христос казав: "Важко багатому увійти до Царства Божого". А от якщо передати "значну частину своїх коштів іншим", то можна вже й виправдати своє багатство.

Ось дай Боже, щоб наші багаті люди, які народилися в православній країні, багато з яких так чи інакше пов'язані з церквою, завжди пам'ятали, що виправдання багатства тут, на землі, виявляється у тому, що люди перестають тобі заздрити, люди перестають тебе бачити ворогом,

– сказав кіріл.

Можливо, говорячи про надмірне багатство, він натякав на 140-метрову суперяхту глави кремля "Шехерезада". Адже ця путінська "іграшка" вартує орієнтовно 700 мільйонів доларів. Щодо палацу путіна в Геленджику на 17 691 квадратний метр, то це теж кіріл, ймовірно, вважає "шляхом до пекла".

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