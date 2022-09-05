Глава российской православной церкви называет это "путем в ад", причиной которого может быть почему-то не открытая поддержка войны, а именно состоятельность. Патриарх стал рассказывать об этом во время проповеди после воскресной литургии в храме Христа Спасителя 4 сентября.

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Патриарх кирилл связал богатых людей с церковью

По словам проповедника, путь в ад – это когда человек "с большим количеством денег не может помочь другому". Мол, даже в Евангелии пишет, что Христос говорил: "Трудно богатому войти в Царство Божие". А вот если передать "значительную часть своих средств другим", то можно и оправдать свое богатство.

Вот дай Бог, чтобы наши богатые люди, родившиеся в православной стране, многие из которых так или иначе связаны с церковью, всегда помнили, что оправдание богатства здесь, на земле, проявляется в том, что люди перестают тебе завидовать, люди перестают тебя видеть врагом,

– сказал кирилл.

Возможно, говоря о чрезмерном богатстве, он намекал на 140-метровую суперяхту главы кремля "Шехерезада". Ведь эта путинская "игрушка" стоит ориентировочно 700 миллионов долларов. Что касается дворца путина в Геленджике на 17 691 квадратный метр, то это тоже кирилл, вероятно, считает "путем в ад".

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