Об этом Владимир Зеленский заявил в интервью канадским телеканалам CTV и CBC. Глава государства подчеркнул, что таких отношений между Украиной и Россией, которые были до войны, больше никогда не будет.

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Как Украина сможет строить диалог с Россией

Владимир Зеленский отметил, что Украина сможет вести диалог с Россией, когда там будет другая власть, не будет войны, а со стороны Москвы будет уважение суверенитета, территориальной целостности и Конституции нашего государства. Кроме того, есть важный нюанс – это должен быть диалог, а не ультиматумы.

В то же время, президент подчеркнул, что россияне унесли много жизней украинцев, поэтому наше общество не простит страну-агрессора за эту войну. По словам Зеленского, могут пройти десятки, а то и сотни лет, прежде чем украинское и российское общества смогут каким-то образом коммуницировать.

Еще одним важным моментом президент назвал возврат украинских территорий, ведь то, как Украина их вернет и какой ценой, также будет влиять на дальнейшие отношения с Россией.

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Переговоров с Путиным не будет

После объявления аннексии Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Владимир Зеленский подписал указ о невозможности проведения переговоров с Путиным. Накануне такое решение было одобрено во время заседания СНБО. Следует отметить, что Украина не отказывается от диалога с Россией, однако переговоры возможны только с другой властью.

В то же время 21 октября президент Турции Реджеп Эрдоган снова заявил о готовности провести переговоры между Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным. По словам турецкого президента, российский диктатор якобы стал "мягче" и "открытее", поэтому Эрдоган планирует провести телефонные переговоры с обеими сторонами по этому поводу.

Но не все так просто. По данным российских СМИ, которые называют себя оппозиционными, Путин стремится к переговорам лишь для того, чтобы выиграть время. То есть российский диктатор не заинтересован в подписании мирных договоров и завершении войны, а хочет взять оперативную паузу, достигнув режима прекращения огня, чтобы подготовиться к новому наступлению в феврале-марте 2023 года.