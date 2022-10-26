Украина сегодня может надеяться на ограниченные поставки немецкого оружия для обеспечения своих потребностей на фронте. Об этом 24 каналу рассказал главный редактор Defence Express Олег Катков.

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Немецкое качество

Эксперт отметил, что на сегодняшний день Украина может рассчитывать не на поставки большого количества немецкого оружия, а на его качество. Германия взяла на себя передачу партии зенитно-ракетных комплексов IRIS-T, который уже доказал свою эффективность.

IRIS-T перехватывает 90 процентов всех целей в отношении крылатых ракет и это большой показатель. Доказана вероятность уничтожения крылатой ракеты в 0,9 – это действительно в 1,5 раза лучше, чем позволяют делать советские комплексы ПВО,

– объяснил обозреватель.

По его словам, ФРГ поставляет Украине не только IRIS-T, но и радиолокационные станции, работающие по выявлению целей.

"Станции, которые ФРГ нам снабжает, имеют главную особенность в том, что они предназначены для выявления малозаметных целей с эффективной площадью рассеяния 0.01. Для понимания – даже у "стелс"-истребителя эффективная площадь рассеяния 0.1", – добавил специалист.

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У Германии нет запасов

По мнению Каткова, оборонная промышленность Германии делает свою технику в довольно сжатые сроки, что может оказаться в пользу Украины. В то же время, на складах "Бундесвера" нет достаточно запасов , которые Германия могла бы передать Украине уже сегодня.

ФРГ будут поставлять дополнительные гусеничные HIMARS – комплексы Mars II . Процесс идет, но когда мы говорим о Германии, то должны понимать, что у страны нет больших возможностей,

– указал аналитик.

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Он подчеркнул, что в ситуации с дефицитом военной мощи Германии сказалась экономия на своей обороне после распада СССР. Страна уменьшила оборонные расходы до 1 процента ВВП, несмотря на то, что по нормам НАТО нужно иметь как минимум 2 процента расходов.

В то же время Катков констатирует, что поэтому Украина имеет куда больше шансов получить на вооружение американские танки "Абрамсы", чем немецкие "Леопарды" .

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