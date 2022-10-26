Україна на сьогодні може сподіватися на обмежене постачання німецької зброї для забезпечення своїх потреб на фронті. Про це 24 каналу розповів головний редактор Defence Express Олег Катков.

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Німецька якість

Експерт зазначив, що на сьогодні Україні може розраховувати не на постачання великої кількості німецької зброї, а на її якість. Німеччина взяла на себе передачу партії зенітно-ракетних комплексів IRIS-T, який вже довів свою ефективність.

IRIS-T перехоплює 90 відсотків усіх цілей щодо крилатих ракет і це великий показник. Доведена вірогідність знищення крилатої ракети у 0,9 – це справді у 1,5 раза краще, ніж дозволяють робити радянські комплекси ППО,

– пояснив оглядач.

За його словами, ФРН постачає Україні не лише IRIS-T, а й радіолокаційні станції, які працюють для виявлення цілей.

"Станції, які ФРН нам постачає, мають головну особливість в тому, що вони призначені для виявлення малопомітних цілей з ефективною площею розсіювання 0.01. Для розуміння – навіть у "стелс"-винищувача ефективна площа розсіювання 0.1", – додав фахівець.

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У Німеччини немає запасів

На думку Каткова, оборонна промисловість Німеччини робить свою техніку у доволі стислі терміни, що може бути на користь України. Водночас на складах "Бундесверу" немає достатньо запасів, які Німеччина могла б передати Україні вже сьогодні.

ФРН постачатимуть додаткові гусеничні HIMARS – комплекси Mars II. Процес іде, але коли ми говоримо про Німеччину, то маємо розуміти, що країна не має великих спроможностей,

– вказав аналітик.

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Він підкреслив, що у ситуації з дефіцитом військової потужності Німеччини далася взнаки економія на своїй обороні після розпаду СРСР. Країна зменшила оборонні витрати до 1 відсотка від ВВП, попри те, що за нормами НАТО потрібно мати як мінімум 2 відсотки видатків.

Водночас Катков констатує, що через це Україна має куди більше шансів отримати на озброєння американські танки "Абрамси", чим німецькі "Леопарди".

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