Про це 24 каналу розповів військовий експерт Павло Нарожний. Він нагадав, що раніше Берлін вже передав Україні одну систему IRIS-T.

Читайте також Україна збиває до 85% іранських дронів: розвідка Британії пояснила, чому Росія їх використовує

Мовиться про батарею, до якої входять три пускові установки із зарядом на 8 ракет кожна.

Яку кількість IRIS-T Німеччина передасть Україні

Нарожний припустив, що у своїй новій заяві Олаф Шольц мав на увазі передачу Україні саме трьох додаткових батарей IRIS-T.

Німеччина прискорила виробництво цих систем, аби допомогти Україні закрити небо. Всі недолюблюють німців, які все роблять дуже повільно. Однак насправді вони довго готуються, а потім видають величезні об'єми,

– зазначив військовий експерт.

Він додав, що якщо Україна отримає три батареї IRIS-T, ці системи ППО допоможуть прикрити від російських ракет велику територію України.

Де саме працює система IRIS-T, яку Україна отримала раніше

За інформацією Повітряних сил ЗСУ, перша система протиповітряної оборони IRIS-T вже працює на південному напрямку. Водночас з'явилася інформація про те, що ця система може прикривати небо над Києвом.

"Ці всі припущення зроблені на основі того, що є одне відео, на якому видно дуже нетиповий слід від ракети. Усі вирішили, що цей пуск був саме з IRIS-T", – пояснив Нарожний.

Зверніть увагу Україна отримала радіолокаційну станцію для системи ППО IRIS-T: згодом буде ще

Він припустив, що Міноборони України могло навмисно розповсюдити неправдиву інформацію про напрямок роботи системи, аби заплутати ворога.

Що можна прикрити завдяки німецьким системам ППО

Нові німецькі системи допоможуть Україні суттєво посилити свою протиповітряну оборону.

Нам треба прикривати величезну територію. Це не тільки Київ, це й інші міста України. Наприклад, Дніпро – наш величезний промисловий центр, та й інші населені пункти,

– зазначив військовий експерт.

Нарожний додав, що насамперед потрібно захистити критичні вузли інфраструктури, по яких росіяни завдають ударів.

"Німці спершу роблять, а потім про це говорять"

Він додав, що німці спершу роблять щось, а потім надають коментарі та статистику. За його словами, вже бували випадки, коли Німеччина передавала Україні те, про що не говорилося публічно.

Йдеться про артилерійський снаряд SMArt. Про нього нічого не казали. Німці просто передали нам САУ PzH 2000. Лише коли дивним чином почали вибухати ворожі танки, усі дізналися про цей снаряд,

– розповів Нарожний.

За його словами, SMArt летить у квадрат 5 на 5 кілометрів, розкривається, сам знаходить танк і випускає по ньому реактивний боєприпас. Лише після того, як помітили дивну роботу снаряда, Міноборони визнало, що Німеччина такий снаряд Україні таки передала.

"Так само з усіма іншими постачаннями. І це правильно, оскільки є велика небезпека, якщо спочатку давати пресреліз, а потім постачати зброю", – зауважив військовий експерт.

Павло Нарожний розповів про військову допомогу Німеччини Україні: дивіться відео

Україна потребує посилення ППО: коротко