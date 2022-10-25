На сьогодні невідомо, з якою метою приїхав до України Штайнмаєр, однак загалом його візит є позитивною віхою у дипломатичних відносинах між країнами. Про це 24 каналу розповів політолог Валентин Гладких.
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Що означає візит
Експерт зазначив, що конституційні повноваження президента ФРН обмежені, тому Штайнмаєр є другорядною фігурою у політичній системі ФРН. Водночас він вважає, що президент Німеччини все одно є важливою політичною фігурою світового рівня.
Зрозуміло, що від його позиції та поглядів багато що залежить. Тому треба вітати такий візит, бо він є на найвищому державному рівні. І він також дуже значущий, тому що в той час, коли до України приїздить президент ФРН, Путін зустрічається з якимись африканськими лідерами,
– пояснив оглядач.
На його думку, показовим на сьогодні є контрастне становище України та Росії на дипломатичному фронті.
"Навіть якщо Штайнмаєр приїхав сюди просто "відмітитись" – це теж про багато що говорить. Це означає, що бути в Україні, спілкуватися з Зеленським – сьогодні репутаційно грає "в плюс" і можна вважати досягненням. Тому цей візит можна оцінювати позитивно", – додав аналітик.
За його словами, це не викликає надзвичайних надій та ілюзій, що це щось докорінно змінить, але візит безумовно є важливим й недооцінювати його не варто.
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Чи може Штайнмаєр бути посередником
Гладких зауважив, що ймовірність посередницьких функцій Штайнмаєра між Україною та Росією не можна відкидати.
Поки немає нічого критичного в тому, що якщо він щось можливо і привіз нам. У тому полягає дипломатія – обмінюватися позиціями. Це так звана "човникова дипломатія", коли сторони безпосередньо не спілкуються, то виникають якісь посередники, які допомагають їм обмінюватися позиціями,
– вказав політолог.
Він переконаний, що у такій ситуації навіть така роль президента ФРН нічого не змінює.
"Позиція України чітко артикульована президентом України: переговори з Путіним неможливі. Щобільше, коли ПАРЄ визнала російський політичний режим терористичним, у Європі схиляються приблизно до такого ж рішення. Штайнмаєр може привезти свої особисті сценарії – я такого не виключаю", – підкреслив експерт.
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На його думку, Штайнмаєр не може бути "людиною на побігеньках у Путіна", тим паче у сьогоднішній ситуації, "коли все, що пов'язане з Росією та Путіним – є вельми токсичним".
"Респектабельні політики намагаються триматися якомога далі від токсичності Росії, бо прекрасно усвідомлюють, які будуть наслідки для їхньої репутації. А Штайнмаєр – це людина досвічена. Я не думаю, що він гратиметься у кулуарні ігри", – резюмував аналітик.
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Візит Штайнмаєра до України: що відомо
- У квітні 2022 року посол України в Німеччині Андрій Мельник звинуватив Штайнмаєра у тому, що він поділяє ідею Путіна про нібито "відсутність українського народу". 12 квітня Штайнмаєр хотів приїхати до Києва, але офіційний Київ йому у цьому відмовив.
- Вранці 25 жовтня президент Німеччини нарешті приїхав у столицю України. Це його перший візит у нашу державу від початку повномасштабного вторгнення – декілька разів відвідини переносили.
- Зокрема, президент Німеччини скасував свій візит до Києва після початку російських масованих атак Києва та інших українських міст крилатими ракетами та іранськими безпілотниками-камікадзе.