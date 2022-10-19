Окупанти атакували Київ крилатими ракетами та іранськими безпілотниками-камікадзе. Однак багато з них збили системи ППО.

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Штайнмаєр вирішив поки не їхати в Київ

Президент Німеччини скасував свій візит до Києва. Його канцелярія аргументувала відмову "міркуваннями безпеки". Таке рішення вже прокоментували в українському уряді.

Поки федеральний президент скасовує свій візит, є багато міжнародних дипломатів і гостей, які хочуть показати свою присутність у столиці прямо зараз,

– зазначив один з посадовців.

Зокрема, у середу, 19 жовтня, Київ відвідав міністр закордонних справ Греції, а вже наступного дня в столиці очікують на візит ще одного глави держави.

Штайнмаєру порадили не їхати в Київ Федеральне міністерство закордонних справ, МВС і органи безпеки Німеччини. Рішення про скасування візиту прийняли у вівторок, 18 жовтня.

Коротко про атаку по Києву дронами-камікадзе

Вранці 17 жовтня окупанти атакували Київ 28 іранськими дронами-камікадзе. Українським захисникам вдалося збити 23 безпілотники. Зокрема, один приземлили патрульні зі стрілецької зброї.

Проте ще один ворожий дрон таки влучив у багатоповерхівку в Шевченківському районі столиці. Люди опинилися під завалами. На жаль, 5 мешканців будинку загинули.

Серед них було подружжя, яке чекало на дитину. Вікторія працювала сомельє у відомій мережі Goodwine. Тіло дівчини знайшли в обіймах чоловіка.

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